歐盟據報計劃制裁7家中港企業　涉支援俄羅斯軍工業

外媒報道，歐盟計劃制裁7家中國企業，這些公司被控出售可用於支持俄羅斯戰爭武器的設備。報道援引外媒見到的一份制裁名單副本指，7家中國企業已被列入歐盟成員國本周將討論的新一籃子制裁措施。制裁名單需要27個成員國一致同意才能執行。

根據報道，在潛在制裁名單中，包括2家內地公司三合成半導體(3HC Semiconductors)及金派科技(King-Pai Technology)，以及5間香港公司，包括信諾電子(Sinno Electronics)、希馬科技(Sigma Technology)、Asia Pacific Links、Tordan Industry及Alpha Trading Investments。上述部分企業已被被美國列入制裁名單。

報道引述歐盟委員會制裁提案指出，考慮到電子元器件對俄羅斯軍工業，在支持對入侵烏克蘭的戰爭中所產生的關鍵作用，因此制裁須納入涉嫌規避貿易限制的第三國其他實體，以及參與開發、生產和供應電子元件的某些俄羅斯實體。

報道又指，電腦晶片製造商三合成半導體被指試圖逃避出口管制，並獲取或試圖獲取美國材料以支持俄羅斯軍事。

美國財政部之前指，金派科技向俄羅斯提供的微電子產品「具有包括巡航導彈制導系統在內的國防應用」。