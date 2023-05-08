【高盛推介】騰訊高開後倒跌 資金兩邊部署
2023年05月08日 13:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：過去兩個月，大市持續在20,000點大關爭持，個股資金則聚焦藍籌科網，當中主要流入騰訊控股(00700)。騰訊上周五(5日)重上340港元水平收市，升約1.5%，周一(8日)早段高見347.6元後回吐，現報341元，微跌約0.5%。據調查機構數據，騰訊於4月繼續成為中國手遊發行商收入首位。此外，騰訊旗下騰訊遊戲將於下周一(15日)舉辦遊戲年度發布會。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共妁3,860萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四(4日)及上周五共錄得約1,200萬元資金流入。
投資者如看好，由於近期股價窄幅上落，部署時可以留意高槓桿或高敏感度的產品作部署，捕捉正股升跌。認購證方面的高槓桿選擇可留意騰訊購(14212)。中年期選擇可留意騰訊購(13871)，時間值損耗較低。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(16424)，為較緊貼正股升跌的選擇。牛證方面可留意騰訊牛(68725)，與現價有約10元收回距離。
騰訊購(14212)，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿11.3倍，高槓桿。
騰訊購(13871)，行使價420.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿8倍，中年期、時間值損耗較低。
騰訊購(16424)，行使價361元，2023年7月28日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、高敏感度，緊貼正股升跌。
騰訊牛(68725)，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，槓桿比率25.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。
騰訊沽(12672)，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、高敏感度，緊貼正股升跌。
騰訊沽(12198)，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿。
騰訊熊(61141)，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率14.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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