余偉文：美國通脹前景未明　留意聯儲局利率決策

外匯基金首季賺979億港元，接近收復去年近一半失地。金融管理局總裁余偉文會見傳媒時表示，受惠第一季美債息回落，使債價上升；加上股市氣氛改善帶動股票收益。不過，他認為外圍、以至金融環境仍有不明朗因素，或影響金融市場情緒，使市場出現波動；至於今年能否收復去年外匯基金之虧損，他坦言言之尚早，但當局會努力實現。

美國通脹及息口變化未明，雖然聯儲局言論指現時利率接近終點利率，不過美國通脹，尤其是工資水平及服務業採購經理指數(PMI)等指標仍未見大幅回落，所以要觀察聯儲局會否維持高息水平，使當地通脹進一步降溫。同時，情況或與市場預期有所出入，要小心市場衍生其他連鎖反應。

他指，歐美銀行危機尚未完結，目前仍有部分美國地區性銀行出現問題，擔心會否出現下一輪危險或其他溢出反應於未來陸續湧現。高息環境令今年環球經濟偏弱，要注意歐美會否步入某程度的衰退，以及其持續時間。首季外匯基金「長期增長組合」收益方面，余指出，投資成果會滯後情況，同時有眾多不確定因素，但對其回報預期為正面，料首季有不錯收益。

有立法會議員詢問中小企貸款難的問題，余偉文指，銀行在處理貸款問題上要做好自身風險管理，當局亦告知銀行要有同理心，助各行業度過難關「幫得就幫」，目前亦有由港府提供擔保的貸款計劃供中企業選擇。他指，希望能活用由金管局牽頭的中小企貸款平台，平台有銀行以及商會代表，冀商界能將問題提出，再透過平台商討再作出配合。