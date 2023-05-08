弱肉強食？政府補貼過百億　內地反而近萬家半導體公司倒閉

媒體引用內地電子業數據表示，去年獲中國政府補貼的前十大半導體公司，合共獲得54.6億元人民幣(下同)資金，佔所有上市半導體公司獲得金額的45%。還有很多非上市半導體公司也獲得了政府支持，包括透過貸款和直接投資。然而，政府大力資助不代表全部企業能夠茁壯成長，2021及2022年就有接近1萬家半導體公司倒閉。

儘管內地政府去年對上市半導體公司發放超過121億元補貼，有更多公司由於不受重視，反而在行業正處火熱的期間走上倒閉之路。根據最新統計，單是去年申請吊銷、註銷登記的半導體相關公司達5,746家，較2021年大增68%，代表中國在該2年總共消失了近1萬家半導體公司。未來形勢恐怕更嚴峻，半導體企業倒閉退場的趨勢短期難以中止。