弱肉強食？政府補貼過百億 內地反而近萬家半導體公司倒閉
2023年05月08日 13:56
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媒體引用內地電子業數據表示，去年獲中國政府補貼的前十大半導體公司，合共獲得54.6億元人民幣(下同)資金，佔所有上市半導體公司獲得金額的45%。還有很多非上市半導體公司也獲得了政府支持，包括透過貸款和直接投資。然而，政府大力資助不代表全部企業能夠茁壯成長，2021及2022年就有接近1萬家半導體公司倒閉。
據報，獲得政府補貼的上市半導體公司中，內地最大晶圓代工廠商中芯國際(00981)是最大得益者，接受補貼金額高達19.5億元。另一家獲得超過10億元補貼的公司，是總部位於廈門的LED製造商三安光電，獲得了10.3億元。排第三的是陝西晶片封裝公司天水華天科技，獲得4.67億元。其餘「十大」公司包括聞泰科技、華燦光電、北方華創、楚江新材、寒武紀科技、三環集團、龍芯科技等，每家企業獲得的補貼介乎1億至4億元。除了十大獲補貼的企業，其他半導體公司每年約可獲得20萬元補貼。
受到中央大力補貼帶動，由2022年底以來，包括成都、南京、蘇州、廣州及深圳在內的中國城市，都在響應中國政府的號召，透過國家撥出的數百萬或數十億元的補貼經費，用以發展半導體產業。在此同時，一些非上市公司或在香港上市的公司，也獲得中央和地方政府的財政支持。其中內地最大的記憶體晶片製造商長江存儲今年2月獲「國家隊」支持的投資人獲得了70億美元新資金。內地第二大晶圓代工廠華虹半導體(01347)也獲得67億美元的國家補貼。
儘管內地政府去年對上市半導體公司發放超過121億元補貼，有更多公司由於不受重視，反而在行業正處火熱的期間走上倒閉之路。根據最新統計，單是去年申請吊銷、註銷登記的半導體相關公司達5,746家，較2021年大增68%，代表中國在該2年總共消失了近1萬家半導體公司。未來形勢恐怕更嚴峻，半導體企業倒閉退場的趨勢短期難以中止。