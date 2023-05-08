Web3交易平台xWhale與華盛証券達成戰略協議

香港虛擬資產服務提供者(VASP)發牌制度即將來臨，Web3交易平台─xWhale宣布，跟華盛証券達成戰略協議，BusyWhale香港業務易名為xWhale，並擬申請VASP牌照，以及證監會第7類牌照(提供自動化交易服務)，正式展開合規Web 3.0時代。

香港證監會虛擬貨幣發牌制度今年6月正式實施。xWhale前身為Web3.0交易平台─BusyWhale，xWhale將沿用BusyWhale原有的技術和系統，是一個對Web3.0交易關係深入理解後的專業級別的虛擬資産交易系統，可令傳統金融機構無縫接入，進行高效交易，讓用家放心進入虛擬資産交易主舞台。而華盛証券則是新浪旗下的領先互聯網金融券商平台，現為xWhale的主要投資者。

xWhale將在合規框架下，鎖定機構客戶為目標客戶群，尤其是對於金融系統要求極高的傳統金融機構客戶。xWhale聯合創辦人吳晨相信，華盛証券作爲用互聯網概念運營傳統券商業務的佼佼者，是web2.5的龍頭，具有大量的機構及散戶客戶，且已在全球多個金融市場完成了布局，相信xWhale的定位、產品和團隊，可以和華盛証券達成戰略協同，將產生極佳的協同效應。