【高盛推介】比亞迪及吉汽連升 發改委支持新能源車消費
2023年05月08日 15:02
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：日前發改委發表文章指，將積極擴大內地有效需求，促進消費提質升級，包括支持新能源汽車等消費。比亞迪(01211)由上周三(3日)起連升，周一(8日)早上更高開約0.9%後，重上240港元水平，最高見241.6元。現報240.2元，升約2.2%，目前為連續第4日上升。比亞迪公布據中汽協數據，去年銷量達186萬輛，按年增加1.52倍，並且銷量於本年繼續穩中有升。
吉利汽車(00175)上周五(5日)升約0.7%，周一早上繼續上升，早段高見10元後升幅略收窄。現報9.85元，升約2%。吉利公布，旗下極氪於4月交付汽車共8,101部，按年增加約2.79倍。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周四(4日)錄得約50萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三(3日)至上周五共錄得約240萬元資金流入。
吉汽方面，淡倉於上周二(2日)至上周四均錄得小量資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(29313)。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(12199)。低面值選擇可留意比迪購(11237)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(61770)，遠牛選擇可留意比迪牛(61142)，與現價有約20及30元收回距離。
比迪購(29313)，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(12199)，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.3倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(11237)，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿7.9倍，低面值。
比迪牛(61770)，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛(61142)，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，認沽證方面可留意屬行使價190元以上產品最高槓桿的比迪沽(13085)。熊證方面的近熊選擇可留意比迪熊(53015)，遠熊選擇可留意比迪熊(52560)，與現價有約10及20元收回距離。
比迪沽(13085)，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿8倍，行使價190元以上產品最高槓桿。
比迪熊(53015)，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率16.1倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
比迪熊(52560)，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
吉利購(16423)，行使價10.68元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
吉利牛(54780)，收回價8元，行使價7.5元，換股比率10，槓桿比率4.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
吉利熊(50011)，收回價15元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率1.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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