金管局：數碼港元第二軌道先導計劃月內再公布消息

金管局為可能推出的「數碼港元」展開三軌道方式進行研究，總裁余偉文透露，當局已準備好第二軌道的先導計劃，目前已篩選10多間銀行及科技公司在不同的應用場景進行沙盒試驗，詳細資料將於月內會作進一步公布。

副總裁李達志表示，數碼港元第一軌道工作進展良好，第二軌道的先導計劃將於本月展開升導計劃；指當市場技術條件成熟，便可進入第三軌道試驗，屆時將具體準備發行。

李達志指，目前市民已經可以透過轉數快將港元轉成人民幣，再為其電子錢包增值。他期望，若屆時數碼港元正式推出，能與數碼人民幣有不同形式的連接。

早前有報道指，在大量內地旅客在五一長假期間訪港，惟本地部分交通工具缺乏電子支付方式引人詬病，李達志認為，每一個地方都有其電子貨幣，以為其支付習慣，「難以在外地都要求別人使用八達通」，但觀察到近年本地的電子支付的方式不斷增多，當局會與商界續努力。

至於的士安裝電子支付方面，他坦言安裝與否屬個別車主的決定，當局曾與支付工具營運商討論盡量壓低收費，甚至長時間免手續費，仍未能成功，建議有關當局可考慮從的士牌發牌條款方面着手。