調查：6成駐港日企擬未來3年取道香港拓RCEP市場

區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)去年生效，15個成員國包括中國內地、日本、南韓以及東盟等地，而香港亦已申請加入，冀在今年中成為RCEP一員。香港貿易發展局早前透過香港日本商工會議所(HKJCCI)協助，與逾100家駐港日本企業進行問卷調查，發現有60%受訪企業指，有意在未來三年通過香港辦事處在RCEP成員國拓展商機，其中以粵港澳大灣區及東盟最受歡迎，比率高達40.4%及39.4%。

調查顯示，受訪日資公司認為，香港區域聯通性強，與中國內地營商網絡密切(88.8%)、資金可自由流動及貨幣自由兌換(79.7%)及高效的轉運和配送樞紐(72%)等，都是有助在港日資企業開拓RCEP的重要因素。

調查同時發現，在從事貿易的在港日資受訪公司中，逾半已受惠RECP(包括統一的原產地規則、關稅減免、簡化海關程序等)，近八成料隨着香港正式加入RECP，他們可獲更多好處。

香港貿發局研究總監范婉兒指，RCEP是中國及日本第一個簽訂的自由貿易協議，而相關協議除了帶來商品貿易及海關便利，在RECP之下，各成員還承諾65%服務業可對外開放，亦正因為香港及內地有簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)，所以相變對在港日資公司准入內地市場更為便捷。

被問到香港去年至今外貿表現仍欠佳，她解釋主因受第五波疫情下中港陸路運輸受限所致，又補充今年開局第一季中港兩地陸路運輸已回復至40%，及至4月底重返至65%，所以估計4月及第二季貿易數字應可隨運力回復而改善；而據他們了解，環球電子行業亦應見底，所以下半年會隨去庫存期完畢而改善，對出口信心審慎樂觀。