道指期貨升25點 比特幣跌3%
2023年05月08日 16:20
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美匯指數報100.92；港匯見7.8479；離岸人民幣(CNH)報6.9208；美元兌日圓報135.04；歐元處1.1046；英鎊報1.2638。金價報2,020.65美元。油價升1.5%，布油報76.36美元，紐油處72.45美元。比特幣跌3.26%至見27,983美元。道指期貨升25點。
焦點數據：
16:30 歐元區5月Sentix投資者信心指數
22:00 美國3月批發庫存
22:00 美國3月批發貿易
港股向上，恒生指數全日收報20,297點，升247點或1.23%，連升3日，主板成交1,080億港元。
-阿里旗下菜鳥傳明年港上市，負責人：暫無明確計劃。
-歐盟據報計劃制裁7家中港企業，涉支援俄羅斯軍工業。
●內地A股三大指數上揚，其中滬綜指收報3,395點，升60點或1.81%，創年內新高，逼近3,400關，成交金額5,646.62億元人民幣。https://bit.ly/42Ak3IW
-螞蟻申請金融牌照傳受阻，有待內地監管機構重組。
-弱肉強食？政府補貼過百億，內地反而近萬家半導體公司倒閉。
-中指院：內地4月樓市成交量按月跌28%。
金管局：
●外匯基金首季投資收入979億港元，連賺兩季。
●金管局：歐美銀行危機對港影響微，總存款扭轉跌勢。
●余偉文：美國通脹前景未明，留意聯儲局利率決策。
●金管局：數碼港元第二軌道先導計劃月內再公布消息
中美角力：
傳華為及阿里等科企擬用較低端晶片研發尖端AI技術。
外地經濟：
●耶倫：國會不提高債務上限，恐引發金融及經濟混亂。
●德國3月份工業產出按月跌3.4%，遜預期。
●全球600多條最受歡迎航線，平均票價按年貴27.4%。
企業消息：
●「東南亞小騰訊」去年末季終錄盈利，員工7月將加薪5%。
加密貨幣：
●幣安曾叫停比特幣提取，現已恢復。