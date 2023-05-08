【收市開Show】港股有望擺脫「五窮月」魔咒？
2023年05月08日 16:23
東網電視更多新聞短片
美股上周五(5日)反彈，港股周一(8日)亦受A股帶動而做好，高開78點後，走勢持續向上，最終更以接近全日高位收市，收報20,297點，升247點。恒指重上兩萬大關，港股有望打破「五窮月」魔咒？本周亦是重磅數據周，當中包括美國通脹數據，美股同港股有咩要望實？
有傳內地再有多間銀行下調存款利率，以應對淨息差收窄壓力，帶動內銀股齊齊做好，當中中行(03988)、農行(01288)及交行(03328)齊齊破頂，收市仍升2%至4%，冇貨仲可唔可以追入？短期內銀板塊仍當炒？
電動車股受追捧，國務院常務會議上周通過加快推進充電基礎設施建設，將更好支持新能源車下鄉及鄉村振興，刺激「造車新勢力」齊齊做好，比亞迪(01211)亦升2%，車股整體格局是否已扭轉向好？龍頭比亞迪下一站可以睇到邊？
據外媒報道，阿里巴巴(09988)旗下的菜鳥於明年初上市，並集資最多156億元，阿里股價表現靠穩微升，若計劃落實，對阿里股價有幾大推動力？
另外，同屬阿里系的阿里健康(00241)發盈喜，並由虧轉盈，預料截至3月底止，該年度利潤將錄得不少於4億5千萬元人民幣，股價倒跌，呢隻股份前景如何？
《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道