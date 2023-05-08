【收市開Show】港股有望擺脫「五窮月」魔咒？

美股上周五(5日)反彈，港股周一(8日)亦受A股帶動而做好，高開78點後，走勢持續向上，最終更以接近全日高位收市，收報20,297點，升247點。恒指重上兩萬大關，港股有望打破「五窮月」魔咒？本周亦是重磅數據周，當中包括美國通脹數據，美股同港股有咩要望實？

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