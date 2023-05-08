何文田站瑜一。天海有機會本周開價

華懋集團發展的何文田站瑜一，繼今年3月及4月分別推售第1B期及第1C期後，周一(8日)公布部署壓軸推出最後的第1A期，並命名為「瑜一。天海」。

該集團銷售總監封海倫表示，該期數的樓書已經上載至項目網站，有機會本周內開價，定價會參考早前推售的兩期項目，並按景觀及座向有所調整。該盤最快下周展開銷售。項目籌備未來一至兩日內對傳媒開放三個示範單位。

她介紹指，今期由兩幢住宅大樓組成，提供447伙。今期三房單位比例較之前兩期為高。整體戶型分布上，一房提供75伙，實用面積311至364方呎。兩房有192伙，實用面積425至597方呎。三房設172伙，實用面積889至1,145方呎。四房設8伙，實用面積1,515方呎起。

至於，項目第1B期及第1C期至今累沽347伙，套現逾59億元。

該集團銷售總經理陳慕蘭稱，瑜一。天海分為第1A座、1B座、2A座及2B座。當中，1A座及1B座望向九龍東方向，而2A座及2B座則分別望向維港及西九龍方向。

資料顯示，瑜一共分3期發展，合共提供844伙。當中，第1B期涉及183伙，第1C期涉及214伙。