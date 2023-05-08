調查：81%居港國際公民擬在港投資　大多瞄準房產

滙豐最近一項研究結果顯示，國際公民移居後平均需要約八個月才感安頓，其中近四分之一（23%）的受訪者更表示需要一年以上。被問及怎樣能建立歸屬感，逾8成居港的國際公民計劃在香港投資。

為更深入了解旗下超過600萬名個人國際客戶的銀行和投資需求，以了解他們於移居後的情緒和行為方面的轉變。滙豐研究涵蓋了9個國際市場（澳洲、海峽群島和馬恩島、中國內地、香港、印度、新加坡、阿聯酋、英國及美國），共訪問了超過7,000人，旨在了解他們移居海外期間在財務、生活、情緒和行為方面的變化。

在已移居香港的受訪者中，有70%表示他們和伴侶一起移居，只有2%選擇獨自來港。與其他受訪者（61%）相比，帶着子女移居香港的受訪者感到他們獲得更大歸屬感（79%）。大多數與子女移居香港的受訪者都認為他們在安頓的過程中得到政府（90%）和社區（81%）的支持，比例為9個研究市場中最高之一，全球平均則為75%。

研究亦探討了能幫助國際公民在移居海外時建立歸屬感的因素。整體而言，受訪者認為通過社交活動與他人建立聯繫（32%）、體驗當地文化（27%）以及在移居地進行金融投資（24%）都是關鍵所在。此外，81%居港的國際公民計劃在香港投資，近七成（68%）有意作房地產等長遠投資，與全場平均比例（67%）接近。

為幫助國際公民更快地適應新環境，滙豐推出網絡社群「Unforeign Exchange」，提供金融服務以外的更全面支援。正在經歷移居生活的國際公民可於社交媒體上建構的「Unforeign Exchange」社群上，獲得當地的獨特見解和真實生活經驗分享。有別於網絡上的資訊，社群上的內容來自40多個國家和地區的國際專家、滙豐員工和精選的KOL等，讓剛移居的國際公民更容易在新家安頓。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹稱，隨着全面通關和全球人口流動更頻繁，滙豐很榮幸能夠為移居海外的客戶提供財務支援的同時，幫助他們在新環境獲得歸屬感。