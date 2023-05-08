朗譽加推64伙 折實平均呎價近1.9萬 較首批貴5.8%
2023年05月08日 19:01
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朗譽
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周一(8日)加推價單2號，提供64伙，折實平均呎價18,986元，較去年首批單位折實平均呎價17,938元高約5.8%。該盤同日上載銷售安排，將於周五(12日)發售172伙。
據價單顯示，新一批單位包括22伙開放式戶、21伙一房戶及21伙兩房戶，實用面積由246至474方呎，扣除最高15%折扣後，折實價由468.85萬至906.42萬元，折實呎價由17,590至20,131元。
保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，項目已加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供優惠，最高按揭金額為淨樓價的80%。而選用此計劃的買家，繳付5%作臨時訂金後，95%樓價於簽署臨時買賣合約後起計120天內繳付，可享最高15%樓價總折扣優惠。
她續指，市場近日憧憬息口見頂，市民置業信心明顯增強，而以用家主導的中小型單位表現突出，是次加堆的價單2號扣除所有優惠後，此批開放式及一房戶平均總價將低於600萬元，相信在市場十分有吸引力。