朗譽加推64伙　折實平均呎價近1.9萬　較首批貴5.8%

據價單顯示，新一批單位包括22伙開放式戶、21伙一房戶及21伙兩房戶，實用面積由246至474方呎，扣除最高15%折扣後，折實價由468.85萬至906.42萬元，折實呎價由17,590至20,131元。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，項目已加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供優惠，最高按揭金額為淨樓價的80%。而選用此計劃的買家，繳付5%作臨時訂金後，95%樓價於簽署臨時買賣合約後起計120天內繳付，可享最高15%樓價總折扣優惠。

她續指，市場近日憧憬息口見頂，市民置業信心明顯增強，而以用家主導的中小型單位表現突出，是次加堆的價單2號扣除所有優惠後，此批開放式及一房戶平均總價將低於600萬元，相信在市場十分有吸引力。