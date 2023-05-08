美國禁售先進晶片 內地有橋破局 研用低端晶片發展AI
2023年05月08日 19:25
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鑑於美國政府去年中要求英偉達(Nvidia)限制對華出口最先進的AI晶片「A100」及「H100」，以及比兩者更先進的版本，消息指中國科技企業正埋首研究是否可以用較少或用較落後的晶片，來發展人工智能(AI)。
商湯(00020)及創新奇智(02121)高層上月均有談及中國企業可以如何在美國晶片封鎖下發展AI。商湯聯合創始人兼首席執行官徐立表示，現時只能購入英偉達為中國特製、規格較低的「A800」晶片，要在訓練AI模型的數據準備上下工夫。創新奇智首席技術官張發恩則稱，隨着模型打磨及改善，所需算力也會大幅下降，所以不必過度擔心美國限制對華輸出AI晶片的影響。
不過，「A800」和同樣因應制裁令為中國特製的「H800」，只能訓練較小的AI模型，應用於TikTok內容推薦功能，要打造聊天機械人那種生成式AI模型，難免要用上幾千塊甚至一萬塊「A100」。
市傳李彥宏掌舵下醜聞不絕的百度集團(09888)試圖加入內地研發的晶片發展AI，可惜很多仍不可靠，不堪開發大模型。本身是AI企業HPC-AI Tech創始人的新加坡國立大學教授尤洋表示，一家美企用約1,000塊「H100」開發大模型，中企或要用3倍或以上的「H800」。
消息指，阿里巴巴(09988)等企業早在去年8月底上述出口管制令出台之前已囤積一大堆「A100」，現在嚴格限制使用，不是運算工作最繁重的項目不用。阿里等公司據報試過用「A100」搭配一些較舊款的「V100」和「P100」，甚至是華為的「昇騰」。
華為旗下海思半導體官網顯示，「昇騰」分「310」及「910」，號稱「算力最強AI處理器」的後者用加強版的7納米製程「N7+」，工藝的開發者台積電提到要用中國沒有的極紫外光(EUV)光刻機，以華為在2019年8月推出它後約一年便遭受美國的晶片斷供令，不排除就在那一年的時間叫台積電趕製一大批「昇騰910」備用，而「昇騰310」則用12納米製程。據報華為的「盤古Sigma」模型純用自家「昇騰」晶片，也能完成一些中文任務。
另外，內媒指內地上市半導體公司去年共獲政府補貼121億元人民幣，可是同時亦有一大批倒閉，去年申請吊銷、注銷登記的半導體公司達5,746家，按年大增68.01%，跟2020年遍地開花的境況相反。