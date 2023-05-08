移民大劈2成沽鰂魚涌兩房　持貨8年僅升11%

移民盤劈價成交持續出現，鰂魚涌御皇臺兩房單位，原業主移民決心賣樓，原開價950萬元，累減多達182萬元，終以768萬元售出單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌御皇臺中層A室，實用面積約448方呎，兩房間隔，原業主移民決心賣樓，原叫價950萬元，但一直乏人問津，於是下調至850萬元，吸引數組客人睇樓，最終進一步減至768萬成交，合共累減182萬元，呎價約17,143元。原業主於2015年以約690萬元購入單位，持貨至今約8年帳面獲利約78萬元，升值約11%。

●利嘉閣招佩貞表示，西半山羅便臣道109C號低層單位，實用面積約1,736方呎，三房連套房間隔，外望半山城市景，以約2,750萬元易手，呎價約15,841元。原業主於1966年以10萬元購入單位，持貨長達57年，帳面獲利約2,740萬元，升值274倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角百福花園鴻福閣高層E室，實用面積約597方呎，三房間隔，減價20萬元或約2.7%，以730萬元獲承接，呎價約12,228元。原業主於2011年5月以455萬元購入單位，現帳面獲利275萬元，升值約60%。

——————

九龍區

●利嘉閣陳鴻信稱，荔枝角美孚新邨2期百老匯街28號中層D室，實用面積約733方呎，三房連套房間隔，外望公園海景，原開價880萬元，放盤兩星期累減50萬元，以830萬元易手，呎價約11,323元。原業主1984年以約44.5萬元購入單位，持貨約39年帳面獲利約785.5萬元，升值近18倍。屋苑現時放盤量約630個，入場費約520萬元起。

●美聯周鍵喬表示，荔枝角碧海藍天1座中層F室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價920萬元放盤，減價81.2萬元或約9%，以838.8萬元易手，呎價16,911元。原業主於2010年12月以423萬元入市，持貨逾12年帳面獲利415.8萬元，升值約98%。

●中原王秉義稱，奧運站浪澄灣2座高層E室，實用面積約560方呎，兩房間隔，開價1,300萬元，放匙不足一星期，以1,265萬元成交，為今年同類型兩房新高價，呎價約22,589元。原業主於2016年12月以939萬元購入上址，持貨6年多帳面獲利326萬元，單位升值約35%。

－－－－－－

新界區

●中原張子榮表示，荃灣全‧城滙錄得本月首宗成交，單位為5座高層B室，實用面積約801方呎，三房間隔，原叫價1,560萬元，加息後減價78萬元或5%，以1,482萬元沽出，呎價約18,052元。原業主於2017年9月以1,391.62萬元一手買入單位，持貨約6年帳面獲利90.38萬元，升值約6.5%。

●中原徐偉業稱，荃灣立坊高層2室，實用面積約293方呎，一房間隔，開價630萬元，上月下調至560萬元，吸引上車客首度睇樓，隨後還價530萬元，加息後業主態度軟化，該名上車客帶票「翻睇」並再次還價，最後雙方各自讓步，以546.8萬元成交，呎價約18,662元。原業主於2019年9月以538萬元購入單位，現沽出單位帳面獲利8.8萬元，升值約1.6%，扣除使費料損手離場。

●中原伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園1座高層A室，實用面積約597方呎，三房連套房間隔，以700萬元易手，呎價約11,725元。原業主於2013年6月以415萬元買入單位，持貨約10年帳面獲利285萬元，升值約69%。

●祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑C座高層5室，實用面積約363方呎，一房間隔，累減15萬元，以365萬元已補價自由市場價成交，呎價約10,055元。

●中原陳韻兒表示，大埔居屋頌雅苑B座中層9室，實用面積約409方呎，兩房間隔，開價約390萬元，議價後已補價自由市場價348萬元沽出，呎價約8,509元。原業主於1990年以約26.3萬元一手購入單位，當時單位未補地價。

●美聯楊浩然指出，大埔白石角逸瓏灣8第2座中層G室，實用面積約680方呎，三房連套房間隔，早前以1,050萬元放售，買家為新盤向隅客，議價15萬元，以1,035萬元承接單位，呎價約15,221元。原業主於2019年底以981.3萬元於一手入市，持貨約3年多帳面獲利約53.7萬元，升值約5%。

●中原杜文俊表示，沙田市中心本月暫錄約1宗成交，希爾頓中心A座中層4室，實用面積約283方呎，兩房間隔，叫價約460萬元，議價後以440萬元易手，呎價約15,548元，新買家為上車客。

●中原黎宗文稱，大圍盛薈5座北翼中層D室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，開價約1,280萬元，議價後以1,152萬元易手，呎價約16,991元。原業主於2011年以750萬元購入單位，持貨12年帳面獲利約402萬元，升值約53.6%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海2座中層A室，實用面積約497方呎，兩房間隔，開價約850萬元，議價後以828萬元易手，呎價約16,660元。原業主於2012年以507萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約321萬元，升值約63.3%。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山觀瀾雅軒1座中層A室，實用面積約1,012方呎，三房間隔，放盤兩個月累減152萬元，以1,448萬元成交，呎價約14,308元。原業主於2008年1月購入上址，當時作價750萬元，持貨15年帳面獲利698萬元，升值約1倍。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢大網仔Bayview Villa雙號兩層全幢村屋，建築面積約1,400方呎，三房連三套房間隔，天台面積700方呎，望山海雙景，原開價2,080萬元，累減250萬元，以1,830萬元沽出，呎價約13,071元。原業主持貨逾5年帳面獲利80萬元，物業期內升值約5%。

●中原伍錦基表示，將軍澳峻瀅6座高層C室，實用面積約501方呎，兩房間隔，去年9月開價760萬元，議價後以700萬元成交，呎價約13,972元。原業主於2016年9月以520萬元購入單位，持貨近7年帳面獲利180萬元，升值約35%。

●中原柯勇稱，將軍澳清水灣半島8座中層D室，實用面積約524方呎，兩房間隔，單位座向西北方，外望開揚市中心景致，最新成交價745萬元，折合實用呎價14218元。原業主於2017年3月以649萬元購入上址，持貨6年帳面獲利96萬元，單位升值約15%。

－－－－－－