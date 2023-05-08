安永：首季中國全行業對外直接投資增18%　併購續低迷

安永大中華區發布《2023年一季度中國海外投資概覽》顯示，首季中國全行業對外直接投資按年增長18%，但海外併購活動持續低迷，宣布的交易金額更創近期單季新低；然而，亞洲仍為最受歡迎的海外併購目的地。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，2023年第一季國際金融市場持續動盪，今年全球經濟增長預期繼續被調低至2.8%，儘管發達國家通脹率較前期高位有所回落，但普遍距各國目標仍有較大差距，故短期內主要國家高利率環境預計或將持續，將進一步加劇全球經濟下行壓力。加上地緣政治風險對投資和經濟產出的割裂影響正在擴大，中企「走出去」仍面臨較有挑戰的外部環境。另一方面，中國經濟今年呈現出恢復向好的態勢，消費增速由負轉正，外貿進出口逐步向好，全行業對外直接投資按年錄得較大幅度增長。隨着中國經濟一季度平穩開局，在高水平對外開放的推動下，中企跨境投資的熱度有望進一步提升。此外，一季度以來中國與眾多國家展開的高層互動也將為中企的海外發展提供更多的方向和機遇。

數據顯示，2023年第一季中國全行業對外直接投資404.7億美元，較去年同期增長18%；其中非金融類對外直接投資315.4億美元，按年增長17.2%。部分行業對外投資增長較快，投向批發和零售業以及交通運輸、倉儲和郵政業的投資，分別按年增長31.4%以及24.4%。對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資57.6億美元，按年增長9.5%，佔同期總額的18.3%，主要投向東盟國家、塞爾維亞、阿拉伯聯合酋長國和哈薩克斯坦等國家和地區1。

2023年第一季，中企宣布的海外併購總額僅為34.9億美元，為近年單季新低，按年下降26%；宣布的交易數量為116宗，按年下降4%。

按交易金額計，前三大熱門行業為先進製造與運輸，房地產、酒店與建造業以及TMT，共佔總交易額的73%。先進製造與運輸和房地產、酒店與建造行業錄得較大按年增長，分別為87%和191%。按交易數量計，前三大熱門行業為TMT、先進製造與運輸以及金融服務，佔總量的61%。其中，TMT行業交易數量同比增長34%，但TMT行業未披露金額的交易佔比與去年同期相比上升了7個百分點，這也是導致交易金額不升反降的部分原因。