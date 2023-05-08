中國面臨人口及供應鏈危機　專家：數月間或有新政策

外媒引述高盛及華僑銀行經濟學家報道，內地政府或於未來幾個月宣布新具體措施，將供應鏈及人口發展列為優先事項，包括對製造業提供補貼及改變教育政策。

隨中美關係緊張加劇，中國愈來愈警覺到供應鏈安全風險。另內地人口於去年開始萎縮，是過去60年首次。而在過去三年，全國勞動力減少逾4,100萬人。

中央財經委員會於上周五會議強調，要完善新發展階段的產業政策，將維護產業安全作為重中之重。又發聲明，須提高人口整體素質，努力保持適度生育水平及人口規模，加快塑造素質優良、總量充裕、結構優化、分布合理的現代化人力資源。

高盛包括Maggie Wei在內的經濟學家周一(8日)發表報告，上述政策要求表明內地未來幾年的目標，或會有其他黨政機構推出更具體的政策措施。

高盛經濟學家還稱，政策制定者或在未來幾個月加大對製造業升級及創新信用支持和政府補貼，加強與其他經濟體的貿易聯繫。

華僑銀行大中華區研究主管Tommy Xie周一發報告，關注產業政策及人口挑戰目的在提高中國長期生產力及競爭力；或會採取更多與健康及教育相關的政策去應對人口挑戰。