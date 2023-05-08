美股好淡爭持　西太平洋合眾銀行飆24%

美股3大指數周一早段牛皮，道指跌18點，報33,656點；標指跌0.45點，報4,135點；以科技股為主的納指跌13點，報12,222點。港股夜期報20,261點，升1點，低水36點。

芝商所高級經濟學家Erik Norland直言，美股的估值「非常、非常高」，又謂通脹與經濟衰退可能會成為美股大跌的催化劑。

Norland指出，當前美股的估值遠高於中國、日本等其他市場，因此有非常大的潛在下跌空間。他認為，此前美股一直表現較強的原因在於國債孳息率──尤其是10年期、30年期的長期美債孳息率仍相對地低，僅處於大約3.5至4厘左右，或許是股市估值如此高昂的原因。

不過，考慮到聯儲局認為通脹比市場預期更具「黏性」，即持續更長時間，這意味着國債孳息率有上行空間。他說︰「假如長期孳息率升至5厘、6厘的話，對股市而言將會是非常、非常壞的消息。」與此同時，他認為「債息倒掛（即短債孳息率高於長債）」的情況，預示美國經濟可能會在今年或明年步入衰退，這將會為企業盈利帶來衝擊，同樣是股市下跌的催化劑。

他又指出，勞動力市場緊絀，本身已意味着企業的人力成本上升及盈利能力受損。根據過往經驗，幾乎每次經濟衰退都會伴隨着股市大跌，包括最近兩次衰退，即2020年新冠疫情於全球大爆發和2008年的金融海嘯。

企業消息方面，隨着銀行業危機的消息逐漸淡化，多家地區銀行股價繼續反彈。西太平洋合眾銀行(PacWest)於上周五反彈81.7%，周一早段曾升24.62%；Western Alliance及Zions亦分別升10.38%及10.29%。

不過，在本輪危機中首家倒閉的硅谷銀行(SVB)所引發的「手尾」，迄今仍未完全解決。有外媒引述消息稱，SVB在中國的合資銀行浦發硅谷銀行雖然營運未受到太大影響，但由SVB所持有的合資銀行部分股權迄今仍未找到買家接手。

理論上，目前相關股權仍然由美國聯邦存款保險公司(FDIC)持有，意味着任何在中國的潛在買家可能要跨境交易。報道引述浦發硅谷銀行管理層回應指，中美兩地的監管機構正為此進行溝通。

另邊廂，高通宣布收購專注於車聯網(V2X)技術的以色列無廠晶片設計公司Autotalks，沒有披露作價，之前市傳涉資3.5億至4億美元。高通股價周一早段跌0.92%。