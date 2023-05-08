港島海景三房4年蝕150萬　沙田半新盤5年貶15%

交投轉靜，即使過往受追捧的大型屋苑，近日連錄蝕讓。小西灣藍灣半島套三房海景單位，累減190萬元售出，成交價1,110萬元，原業主持貨約4年帳面蝕150萬元。

世紀21Q動力招潔冰表示，上述單位為5座極高層C室，實用面積約620方呎，附全屋約百萬元裝修，去年9月叫價1,300萬元，其後3度減價，獲同區客購入，呎價約17,903元。原業主於2019年7月以1,260萬元購入，當時屬同類型新高價，帳面貶值約12%。

薈蕎持貨5年蒸發15%

半新盤繼續跌價。市場消息透露，沙田薈蕎1翼中低層D1室，實用面積約399方呎，兩房間隔，減價40萬元後，以640萬元成交，呎價約16,040元。據了解，原業主於2018年以755.4萬元，持貨約5年帳面虧損約115.4萬元，樓價蒸發約15.3%。

事實上，部分業主即使等待辣招期滿，都要損手離場。中原曾日昇指，葵涌新葵芳花園A座高層4室兩房戶，實用面積約400方呎，上月中開價620萬元，減價13.2萬元，以606.8萬元成交，呎價約15,170元。原業主持貨剛滿3年，帳面蝕約30萬元。