豪宅新盤起動　啟德項目沽10伙套現4.2億

市區豪宅新盤紛紛起動，啟德新盤招標沽出10伙，吸金近4.2億元。何文田站壓軸一期全速部署推售，最快周內開價。

●啟德天瀧首錄成交 10伙招標沽出涉近4.2億

●何文田站瑜一第1A期命名為「瑜一。天海」

華懋集團發展的何文田站瑜一，繼今年3月及4月分別推售第1B期及第1C期後，周一(8日)公布部署壓軸推出最後的第1A期，並命名為「瑜一。天海」。

該集團銷售總監封海倫表示，該期數的樓書已經上載至項目網站，有機會本周內開價，定價會參考早前推售的兩期項目，並按景觀及座向有所調整。該盤最快下周展開銷售。項目籌備未來一至兩日內對傳媒開放三個示範單位。

●大埔白石角University Hill第2A期單日招標售出5伙

●油塘朗譽加推64伙 周五賣172伙

據價單顯示，新一批單位涵蓋開放式至兩房戶，折實價由468.85萬至906.42萬元，折實呎價由17,590至20,131元。保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，項目已加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供優惠，最高按揭金額為淨樓價的80%。

●紅磡必嘉坊．迎匯周五賣28伙

最新加推的價單6號戶型涵蓋13伙開放式戶、9伙一房戶及6伙兩房戶，實用面積介乎214至378方呎，折實售價429.03萬至814.5萬元，折實呎價約20,048至24,092元。最低售價及呎價單位均為6樓M室，實用面積214方呎，開放式戶。最新加推單位將於本周五(12日)推售。

●將軍澳日出康城晉海II連沽7伙 共涉6,424萬

●將軍澳海茵莊園5月暫沽10伙

●屯門御海灣II連平台戶呎價約21,878元