豪宅新盤起動 啟德項目沽10伙套現4.2億
2023年05月08日 22:00
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市區豪宅新盤紛紛起動，啟德新盤招標沽出10伙，吸金近4.2億元。何文田站壓軸一期全速部署推售，最快周內開價。
●啟德天瀧首錄成交 10伙招標沽出涉近4.2億
豪宅新盤首錄成交，由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(8日)招標售出10伙，成交價由3,103萬至5,823萬港元，成交呎價由30,968至40,777元，共涉近4.2億元。上述成交價最高為1座19樓A室，實用面積1,428方呎，採四房連工作間間隔，成交呎價約40,777元。
●何文田站瑜一第1A期命名為「瑜一。天海」
華懋集團發展的何文田站瑜一，繼今年3月及4月分別推售第1B期及第1C期後，周一(8日)公布部署壓軸推出最後的第1A期，並命名為「瑜一。天海」。
該集團銷售總監封海倫表示，該期數的樓書已經上載至項目網站，有機會本周內開價，定價會參考早前推售的兩期項目，並按景觀及座向有所調整。該盤最快下周展開銷售。項目籌備未來一至兩日內對傳媒開放三個示範單位。
●大埔白石角University Hill第2A期單日招標售出5伙
新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2A期，周一(8日)以招標形式售出5伙特色戶，單日吸金逾4,600萬元。發展商表示，上述最新沽出單位涵蓋一房至三房間隔，成交價613.5萬至約1,505.4萬元，成交呎價由20,236至23,971元。其中，售價及呎價最高單位為漾景閣第5A座15樓B5室，實用面積628方呎，為三房一套間隔，連183方呎天台，成交呎價23,971元。
●油塘朗譽加推64伙 周五賣172伙
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周一(8日)加推價單2號，提供64伙，折實平均呎價18,986元，較去年首批單位折實平均呎價17,938元高約5.8%。該盤同日上載銷售安排，將於周五(12日)發售172伙。
據價單顯示，新一批單位涵蓋開放式至兩房戶，折實價由468.85萬至906.42萬元，折實呎價由17,590至20,131元。保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，項目已加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供優惠，最高按揭金額為淨樓價的80%。
●紅磡必嘉坊．迎匯周五賣28伙
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯，周一(8日)上載價單6號，提供28伙，折實平均呎價21,313元，較於上月底推出的價單5號折實平均呎價20,368元高約4.6%。
最新加推的價單6號戶型涵蓋13伙開放式戶、9伙一房戶及6伙兩房戶，實用面積介乎214至378方呎，折實售價429.03萬至814.5萬元，折實呎價約20,048至24,092元。最低售價及呎價單位均為6樓M室，實用面積214方呎，開放式戶。最新加推單位將於本周五(12日)推售。
●將軍澳日出康城晉海II連沽7伙 共涉6,424萬
新鴻基地產(00016)的的將軍澳日出康城晉海II，昨日亦連環售出7伙，成交金額由829,19萬至1,103.05萬元，總涉6,424.73萬元。其中，晉海II的5B座57樓B室三房戶，為實用面積628方呎， 房間隔，成交價1,103.05萬元，呎價約17,564元。
●將軍澳海茵莊園5月暫沽10伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園於本月至今已沽出10伙，吸金逾6,000萬元。其中，最新賣出1座22樓B7室，為實用面積204方呎的開放式戶，以450.2萬元成交，呎價約22,069元。
●屯門御海灣II連平台戶呎價約21,878元
新鴻基地產(00016)的屯門御海灣II以997.65萬元沽出1座3樓K室連平台戶，實用面積456方呎兩房，連332方呎平台，呎價約21,878元。