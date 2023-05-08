老虎證券：美國陷滯脹期　有咩投資可考慮？

上周國際油價低位反彈，老虎證券(香港)機構部執行董事陳紀賢表示，早前石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)集體宣布減產，導致原油期貨一度暴漲，建議關注油氣開採公司和金屬採礦業，均為美國滯脹期不錯的投資選擇。

陳紀賢指，美國消費者物價指數(CPI)中，由於能源相關分項佔比在7%以上，其價格上漲顯然會減緩通脹回到2%的速度，限制美國聯儲局轉向降息，同時也更進一步強化了未來的衰退預期，並意味着美國的滯脹期並沒有結束。

他預計，未來油價不易跌破每桶60美元，但也很難突破每桶90美元，主要由於在供應上，油氣資本開支無法提升，同時美國原油儲備也跌到低點，再釋放的空間不大。在OPEC+減產後，供應增加的動力就剩下頁岩油了；需求上如果經濟慢慢步入衰退，需求也會下降。

即使油價波動，陳紀賢認為油氣開採股仍值得關注，由於全球油氣開採投資額在2014年到達高峰後，一直在低位徘徊。除了油氣開採的資本開支上漲緩慢之外，全球金屬採礦業的資本開支同樣停滯不前，即使黃金和白銀價格自去年11月以來已經持續上漲超過20%。

他指出，這意味着在能大幅帶動需求的新經濟增長引擎出現之前，能源與金屬商品供應不足很可能還會持續相當一段時間。在深度衰退尚未出現前，油氣開採公司或金屬採礦業均是滯脹期不錯的投資選擇。綜合近期市場表現，建議資產配置為30%貨幣基金、20%美股油氣開採股、20%美股人工智能相關的科技股、20%大中華區股票及10%黃金。