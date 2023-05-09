東方日報B1：外匯基金首季賺近千億

回報直接影響庫房收入的外匯基金今年首季錄得投資收益979億元，按年轉虧為盈，連續兩個季度有賺，並且追回去年近半失地。不過，金融管理局總裁余偉文警告，外圍經濟環境有諸多不明朗因素，或影響投資市場情緒，令市況波動，又坦言全年外匯基金能否徹底扭轉虧損仍「言之尚早」，但會努力實現。

債券為外匯基金首季收益的「火車頭」，獲利439億元，外匯及其他股票分別賺252億元及255億元，反觀香港股票僅賺33億元，遠少過去年末季的163億元，跑輸所有資產類別。

余偉文在出席立法會財委會會議後表示，該基金上季再度賺錢，原因是美債孳息率回落令所持債券價值上升，股市氣氛改善亦帶動股票收益。至於未列帳的「長期增長組合」方面，他相信首季能有正面回報。

展望未來投資環境，余氏指仍需觀察數項因素，首先美國通脹及息口變化尚未明朗，反映通脹的主要經濟數據未見大幅回落，美國聯儲局或要維持高息使通脹進一步降溫，情況與市場預期有所出入，要小心衍生其他連鎖反應。

他指，歐美銀行危機未結束，仍有部分美國地區性銀行出現問題，或導致下一輪危險或其他溢出效應湧現。同時，高息環境令今年環球經濟偏弱，要注意歐美會否步入某程度的衰退，以及其持續時間，最終或掀起市場波動。

另外，多名議員關注銀行收緊中小企貸款，金管局首季中小企貸款狀況調查亦指，21%已獲銀行批出貸款的受訪者稱銀行取態有所收緊，按季高出3個百分點，「收緊」可以是增加抵押品要求、息口上升、或縮短貸款年期等。余偉文指，銀行在放貸問題上需做好風險管理，但告知銀行要有同理心，助各行業渡過難關「幫得就幫」；目前亦有由港府提供擔保的貸款計劃助企業紓困。

本港銀行業總存款額首季增加0.5%，未見資金流出香港銀行體系。副總裁阮國恒補充，去年開始重新檢視本港的銀行存款保障計劃，計劃下近九成存戶已獲50萬元的全面保障，強調計劃有利市場穩定，惟需要與時並進，正檢視目前設計是否足夠，期望年內提出改良方案。

截至去年底，本港銀行特定分類貸款比率升至1.38%，主要涉及內地房地產企業，今年首季升幅已有所放緩。阮國恒指，雖然近期內房問題見曙光，但情況仍未完全解決，特定分類貸款比率或會再輕微上升，強調銀行體系撥備十分充足。

第一季香港信貸增長0.9%，截至4月15日，按揭保險計劃共批出約1.5萬宗申請，其中約2,300宗屬修訂後新適用範圍下個案，首置人士佔近90%。阮指，近期銀主盤個案有上升趨勢，但未見市場出現大量銀主盤物業，稱當局有留意銀行有否收緊按揭貸款指標。

另外，財經事務及庫務局局長許正宇於同一會議表示，港府計劃今年10月向立法會提交有關優化香港的外地收入豁免徵稅機制的修訂條例草案，並指港府會繼續依循地域來源徵稅原則，維持香港簡單、明確和低稅率的稅制，以及盡量減輕企業的合規負擔，以鞏固香港的稅務競爭力。