各區二手交投挫　馬鞍山跌56%最多

新盤低開搶客，香港銀行加息後，買家入市更為審慎，各區二手交投更趨淡靜。綜合市場資料，全港8個主要住宅區，其中7個於5月份的二手買賣宗數按月下挫，馬鞍山跌幅逾56%最多，而青衣同期則錄約7宗成交，同期計屬14個月以來新低。

馬鞍山5月暫錄約13宗二手買賣，較上月同期錄約30宗明顯回落，世紀21奇豐莊瑞生表示，鄰區新盤開價貼近二手市場，吸走中細價樓客源，加息影響準買家入市決定，過去周末睇樓量，按周少約兩成，而近期成交都集中為中上價單位。

青衣月內暫7刁 14月最靜

青衣本月錄約7宗二手買賣，屬去年3月同期錄約4宗後最靜，與上月同期錄約15宗相比，按月下跌約53.3%。利嘉閣彭錦添指，準買家近日還價大幅低於業主意向，買賣雙方展開拉鋸，交投因而放緩。另包括粉嶺及上水的北區，5月暫錄約10宗二手買賣，按月亦下挫約47.4%。

元朗二手交投按月都跌約25.9%，本月暫錄約20宗，不少業主要蝕讓才有承接。美聯何勝康稱，同區峻巒1A期11A座中層A室兩房戶，實用面積約583方呎，開價785萬元，加息後減價至719.8萬元售出，呎價約12,346元，原業主持貨近4年帳蝕約18.2萬元。

荃灣是唯一交投增多地區，本月錄近40宗買賣，較上月多約60%。該行鍾家豪表示，業主願意減價加速成交，如區內全‧城滙5座高層單位，實用面積約801方呎，叫價最初達1,780萬元，累減298萬元，日前以1,482萬元轉售，呎價約1.85萬元。

御皇臺移民盤減182萬沽

此外，淡市下移民盤要有更大減幅。利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌御皇臺中層A室，實用面積約448方呎，兩房間隔，遠望維港景，原業主移民決心賣樓，授權文件讓在港家人代辦賣樓事宜，原先叫價950萬元一直乏人問津，下調至850萬元，即吸引數組客睇樓，終售768萬元，累減182萬元，呎價約17,143元，單位約8年帳面僅升值約11%。