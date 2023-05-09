林嘉麒：中特估股票熱炒有前因　未來點睇？

中特估股份的強勢已在港股表露無遺，昨日超過40隻中資股創52周新高，令恒指重上20天線。值得留意的是，恒指中國央企指數創了指數成立以來的新高2,829，距離指數回溯在2022年2月的歷史高位2889，只有大概兩個百分點，反映中特估近期的吸引力。

消息面很簡單，有傳上交所將於5月11日舉辦「發現央企投資價值促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會。會議主旨為進一步探索建立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸合理水準。有指，上交所、中國國新相關領導將出席會議。

在行業人士看來，日前獲批的央企股東回報ETF即將於5月15日起發行，此次會議或為發行預熱。上月4月27日，匯添富基金、廣發基金、招商基金申報的中證國新央企股東回報ETF正式獲批，成為首批獲批的央企股東回報主題ETF產品，為投資者提供了便捷佈局央企估值修復紅利機遇的ETF配置選擇。三隻ETF計畫將於5月中下旬發行，而三隻ETF跟蹤的均為中證國新央企股東回報指數(932039，以下簡稱「央企股東回報指數」）。該指數由國新投資和中證指數公司聯合開發，是全市場首只同時納入了分紅和回購的高股息策略指數。因此，無論是央企股東回報指數，或是恒指中國央企指數，也是為中證國新央企股東回報ETF作準備。

自證監會主席易會滿在2022金融街論壇年會上提出「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」以來，「中國特色估值體系」成為資本市場的熱詞，明確了資本市場未來的估值理論方向。透過央企股東回報指數及恒指中國央企指數，一方面可給予國企央企作出合理的表現指數，另一方，再配合ETF發行，在募集資金後在市場出手然後修復估值。

事實上，央企分紅水準顯著高於市場整體，以國新央企綜指為例，其2022年股息率達到3.14%，較中證全指高出1個百分點。二是高分紅策略與央企未來改革舉措相匹配。提高現金分紅比例、優化股東回報是提高央企上市公司品質的重要手段，未來央企有望進一步提高分紅水準，高分紅策略的有效性有望進一步提升。三是高分紅策略與當前市場環境相匹配，高分紅策略具有較強的抵禦風險能力，能夠提供較好的相對回報，在當前市場環境下高分紅策略的配置價值凸顯。整體而言，提供了充分的投資邏輯予投資者進場，難怪造成近期的升勢。

而筆者期望的是，這趨勢盼可成為新常態，不只是為了這輪ETF發行而造勢，過後央企變成了煙花，絢爛過後估值回歸平靜。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)