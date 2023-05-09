陳蓓敏：越秀基建路費收入增長不俗

世界兩大經濟體系，美國和歐盟都宣佈加息25點子。除此之外，澳洲、馬來西亞和挪威等國家央行，也已宣布加息0.25厘。其中以澳洲加息出乎市場預期。澳洲儲備銀行更表示通脹數據高企下，下次議息日仍有加息可能性。美國方面，雖然再有銀行出事，聯儲局仍以加息為首要。

美國第一共和銀行被摩根大通以106億美元收購，並可合法擁有其總資產逾2,291億美元，收購價扣除FDIC接管費用開支後，第一共和股東只剩慘痛回憶，因為第一共和會退市除牌，股東們無仇報。市場分析員即為摩根大通把脈，優質富戶群瞬間轉移，如天降橫財。摩根大通股價過去一個月累升約7.8%。繼第一共和銀行後，西太平洋銀行(PACW)也出現紅燈危險信號。中、小銀行陸續出現營運危險狀態，短線未見轉機。聯儲局在6、7月仍有議息會議。

中國早前公布4月製造業數據為49.5，立於50之下。4月財新服務業指數為56.4。雖然市場對中國第二季經濟表現傾向樂觀，仍需多些數據以作支持。受「五一」旅遊和消費數據理想，投資者等待5月經濟數據表現。港股缺乏資金流入下，交投淡靜。財爺預算案預測香港經濟增長3.5%至5.5%，可留意涉及民生相關板塊。多家快餐飲食企業，公布長假期銷情數據，受惠内地旅客，營收亮麗。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082)