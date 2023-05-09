道指跌55點 油價彈2%
2023年05月09日 08:55
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●踏入亞洲時段，美匯指數報101.52；港匯見7.8488；離岸人民幣(CNH)報6.9241；美元兌日圓處135.24；歐元報1.099，英鎊報1.2607。現貨金價處2,020美元。布油報76.73美元，紐油報72.96美元。比特幣升0.1%，報2.76萬美元。道指期貨跌24點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。
●道指先跌後回順，收市報33,618點，跌55點，跌幅0.17%。標指收報4,138點，升1.87點或0.05%。納指收報12,256點，升21點或0.18%。
●港股ADR指數按比例計算，收報20,253點，跌44點。
●紐約期油收報每桶73.16美元，升1.82美元，升幅近2.6%。
●紐約期金收報每安士2,033.2美元，升8.4美元，升幅為0.4%。
●德國DAX指數收報15,952.83點，跌8點，跌幅0.05%。法國CAC指數收報7,440點，升7點或0.11%。英國股市假期休市。
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