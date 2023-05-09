悉尼下北岸低密度屋苑The Newlands　首期42萬港元起

澳元繼續低水，想趁機物色新盤「心頭好」，全澳洲最大地產代理之一Ray White今期就帶來悉尼下北岸St Leonards罕見低密度屋苑式The Newlands予大家。樓盤開價堪稱「時光倒流價」，1房售價由79萬澳元起，首期低至42萬港元，性價比高，且為區內住客帶來貼近獨立屋的生活體驗。

「St Leonards過往一段時間樓價升幅非常明顯，尤其別墅做價已升至逾1,000萬澳元，但很多朋友對這個藍籌兼豪宅區仍情有獨鍾，所以他們就將目光轉投公寓市場。」Ray White銷售總監許嘉宇(Felix)表示，觀乎區內最大且最貴的3房單位在澳洲新一輪的加息周期內，仍錄得逾16%升幅，反映樓價未受息口影響，該區樓市由自住用家主導，具備一定剛性需求。

與此同時，他指公寓項目未來亦會主導St Leonards的二手市場，事關數據顯示，過去一個月該區的3房公寓僅有27個放盤，但就出現674位客人「爭盤」情況，而且早年入手該區樓花的客人，現時獲利不菲，就以同區另一樓盤88 St.Leonards為例，1房至3房戶型目前價位，對比3年前的買入價已經升了7.5%至30%不等，可見該區樓盤「一轉手」便有價有市。

至於今次Ray White推介的The Newlands，亦有別於同區的高層公寓(High Residences)項目，屬低密度屋苑式新盤，涵蓋5座住宅大樓，每座層樓由6層至10層不等，位置靜中帶旺，毗鄰The Newlands Park公園，所以不少戶型均可享受舒適綠化的景觀，並採用度假式(Resort)設計，不僅設有5,700平方米綠化空間，種植不同類型植物，同時設有游泳池、健身室等設施。

單位設計極具心思，且以用家角度出發，最矚目的莫過於部分單位窗戶採取「直角型玻璃」設計，方便住客盡享270度的綠化景觀，同時所有單位均引進逾百年的瑞士家電品牌V-ZUG，提供市場上罕見、長達10年的售後質保服務，讓客戶可親身感受瑞士科技如何改善家居生活。

此外，單位開則亦實用性高、非常闊落，其中1房單位實用面積已經由667方呎起錶；而為了打造高品質公寓和底層特色大單位，迎合大家庭需求，Felix提到項目內的底層特色大單位，都屬「靚則」複式設計，一層為地下連客廳及外連花園，另一層則是房間休息區，令住戶更有「住別墅的感覺」，且省卻住在別墅打理花園的時間，適合大家庭居住，由設計以至石材等用料均貼近公司過往的交樓標準，予用家信心保證。

至於The Newlands所在的St Leonards，更坐擁「三鐵匯聚」地理優勢，10分鐘步程內即達St Leonards火車站、Wollstonecraft火車站及Crows Nest地鐵新站，明年居民更享盡悉尼地鐵第二期通南的優勢，3站即達市中心全新市中心Barangaroo。

此外，St Leonards亦是自給自足的社區，區內有超市Coles及圖書館之餘，同時鄰近美食區Crows Nest，以及有悉尼「銅鑼灣」之稱的Chatswood，食買玩在大型商場Westfield、Chatswood Chase Sydney等非常輕鬆。

Felix又指，由於微軟、可口可樂、當地傳媒Channel 9總部都設在悉尼北岸，加上下北岸優秀學校眾多，包括North Sydney Boys High School、North Sydney Girls High School、Shore School以及Greenwich Public School等，並設有皇家北岸醫院(Royal North Shore Hospital)等醫療配套，所以愈來愈多當地民眾及亞洲人選擇居住下北岸，而且區內人口以白領及專業人士為主，人文質素高，對高品質住宅自不然需求大。

另他提及，回顧2019年悉尼第一期地鐵開通，已經帶動西北地區樓價升幅達90%，相較同期悉尼全國樓價升幅33%高出3倍，所以預期第二期地鐵開通亦會有助St Leonards的物業增值。值得留意的是，地產代理數據網站CoreLogic數據最新顯示，悉尼過往一個月及一季度的樓價已經回復正增長，出現「頗好兆頭」，所以整體而言澳洲樓市要重拾升浪的態勢同樣不遠矣。

Ray White是繼4月初再次舉行悉尼The Newlands展銷會，Felix指對上一次展銷會有逾一半買家入市是屬自住用途，「特別是給下一代自住」，而且不少本身已經是住在北岸及St Leonards，反映低密度新盤在市場有一定需求，相信今次的展銷會可延續氣勢，讓住客在城市化地段享受度假式生活。

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悉尼 The Newlands展銷會

日期：5月13至14日 (六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

免費講座

主題：悉尼樓市研討會

日期：5月13日 (六)

時間：下午2時半

主題：移澳港人分享會 – 悉尼篇

日期：5月14日 (日)

時間：下午2時半