Trip.com夥亞馬遜網絡服務　提升線上旅遊供應商服務

旅遊服務平台Trip.com宣布將與雲端服務商亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services，AWS）建立聯合創新實驗室，旨在匯集AWS和Trip.com的專家共同開發新技術，以提升線上旅遊供應商的旅遊體驗和服務。Trip.com和AWS將結合雲端計算和人工智能方面的技術資源及知識，致力發掘及開拓新方式以支持Trip.com的客戶。

聯合實驗室將專注於5個項目，包括人工智能、航空業務、酒店業務、國際業務和雲端技術。Trip.com近年加強與AWS的合作，通過其先進技術提升營銷能力和服務品質。Trip.com已成功將其400多個國際業務下的微型服務遷移到AWS，讓更多部門和發展成熟的業務組件工具可借鑒其模式。遷移到AWS後，Trip.com的機票預訂系統已有顯著的提升，總記憶體消耗減少96%以上以節省成本。

此外，作為合作的其中一環，AWS為Trip.com員工提供雲端計算架構、開發、營運、容器、數據分析、數據庫、安全、人工智能和機器學習等各個領域的培訓和AWS認證，幫助他們更有效善用雲端計算來提高技能和創新。AWS和Trip.com還合作制定了一個四年培訓計劃，預計將透過由AWS客戶服務團隊支援的綜合培訓課程為約2,000名員工提供培訓。

攜程集團執行副總裁張晨表示，很高興與AWS簽訂合作備忘錄，共同建立創新實驗室，利用最新的技術、聯同Trip.com和AWS一眾優秀的專家和研究人員，為旅客提供更便利和極致的旅遊體驗。AWS大中華區戰略業務發展部總經理顧凡表示，很榮幸通過與Trip.com共同建立聯合創新實驗室，運用AWS在大數據、人工智能和機器學習等領域的雲端服務和成功實踐，持續幫助Trip.com擴展現有業務，發掘新增長機遇，履行為全球旅客「實現完美旅程」的使命。