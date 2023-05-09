中銀香港「私人財富」客戶數目按年升逾3成
2023年05月09日 10:43
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何偉文(右)、張子裘(左)與中銀香港「私人財富」品牌大使李克勤。
中銀香港(02388)個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，中銀香港「私人財富」推出3年以來，業務穩步增長。截至今年3月，客戶數目按年上升逾3成；資產管理規模亦增長近3成。在客戶資產配置中，「私人財富」客戶愈來愈關注自身及家庭的保障，尤其重視財富傳承。該行首季新投保傳承類保障產品的客戶人數按年上升逾1倍，隨着內地及香港在年初逐步通關，其中新投保這類產品的跨境客戶人數更按年上升逾7倍，反映本地及跨境客戶同樣重視財富傳承及增值。
為配合客戶對傳承及高資產淨值產品的殷切需求，中銀香港與中銀人壽合作推出全新「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」，為「私人財富」客戶提供集保障、財富增值及傳承於一身的專屬保險理財方案，滿足高資產淨值客戶對財富傳承保障日益增長的需求。
中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，中銀人壽與中銀香港盡享聯動優勢和協同效應之利，帶動中銀人壽的保險業務自2020年起穩踞市場三甲，尤其是人民幣保險產品一直領先市場，新業務價值也持續上升。