中銀香港「私人財富」客戶數目按年升逾3成

為配合客戶對傳承及高資產淨值產品的殷切需求，中銀香港與中銀人壽合作推出全新「瑆鑽私人財富終身壽險計劃」，為「私人財富」客戶提供集保障、財富增值及傳承於一身的專屬保險理財方案，滿足高資產淨值客戶對財富傳承保障日益增長的需求。

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，中銀人壽與中銀香港盡享聯動優勢和協同效應之利，帶動中銀人壽的保險業務自2020年起穩踞市場三甲，尤其是人民幣保險產品一直領先市場，新業務價值也持續上升。