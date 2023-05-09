內地4月出口以人民幣計按年增長16.8%

中國海關總署公布，今年4月份進出口總額3.43萬億元人民幣(下同)，按年增長8.9%。其中出口2.02萬億元，增長16.8%；進口1.41萬億元，下降0.8%；貿易順差6,184.4億元，擴大96.5%。

按美元計價，今年4月進出口5,006.3億美元，增長1.1%。其中出口2,954.2億美元，增長8.5%；進口2,052.1億美元，下降7.9%；貿易順差902.1億美元，擴大82.3%。

至於今年首4個月外貿進出口總值13.32萬億元，按年增長5.8%，其中出口7.67萬億元，增長10.6%；進口5.65萬億元，增長0.02%。

海關統計顯示，首4個月對「一帶一路」沿線國家外貿總額4.61萬億元，按年增長16%。其中對哈薩克斯坦等中亞五國，對沙特阿拉伯等西亞北非國家進出口分別增長37.4%及9.6%。期內東盟繼續為內地第一大貿易夥伴，對東盟進出口2.09萬億元，增長13.9%，佔外貿總值的15.7%。至於對歐盟進出口1.8萬億元，增長4.2%。

期內美國為內地第三大貿易夥伴，貿易總額為1.5萬億元，下降4.2%，佔比為11.2%。其中對美國出口1.09萬億元，下降7.5%；自美國進口4,100.6億元，增長5.8%；對美貿易順差6,768.9億元，收窄14.1%。