債王格羅斯：債務上限危機終將解決　短期國債買得過

外媒報道，有「債王」之稱的太平洋投資管理前投資總監格羅斯(Bill Gross)建議購買短期國債，並預計債務上限問題最終得到解決。

格羅斯周一(8日)表示，「太荒謬了，問題總會得到解決，並不是說有100%的機會，但我認為會得到解決。」他建議，那些跟他一樣不太擔心的人，買入1個月期、2個月期國債，享有比長期國債高得多的利率。

上月格羅斯表示購買多隻銀行股，稱它們是「一項誘人的長期投資」。之後，隨着第一共和銀行(FRB)倒閉，人們對小型銀行的擔憂再度燃起，加劇人們對地區銀行償付能力的擔憂。他指，雖然這些銀行「在某種程度上」已經穩定下來，並且潛在價值依然存在，但對該行業的信心仍然脆弱。

格羅斯表示，股份是有價值，但基於銀行的存款及其數目不足，也有投資者仍持懷疑態度。他表示，沒有進行方向性押注，而是一直就Western Alliance和Zions Bancorp等銀行股的波動性作出沽售。換句話說，基本上是使用期權來押注價格波動的幅度將會下降。「與買入或賣出股票相比，它們提供一種非常有可能獲利的投資。」