【高盛推介】阿里80元底部橫行 下周四公布業績
2023年05月09日 11:51
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)周一(8日)升約0.4%，周二(9日)早上持平開市後倒跌，最低見80.7港元。現報81.2元，跌約0.9%。阿里將於下周四(18日)公布今年首季業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎1,312.8億至1,391.17億元人民幣，按年下跌3.7%至上升2%，並關注早前公布大型重組後的未來分拆業務，及提升股東回報等指引。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,440萬元。淡倉於上周三至上周五(3至5日)共錄得約720萬資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一的阿里購(16486)。低面值選擇可留意高槓桿阿里購(15017)。中年期選擇可留意阿里購(29321)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(57503)，遠牛選擇可留意阿里牛(63198)，與現價有約8及13元收回距離。
阿里購(16486)，行使價90.05元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。
阿里購(15017)，行使價101元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.7倍，低面值、高槓桿。
阿里購(29321)，行使價99.9元，2023年12月20日到期，實際槓桿5倍，中年期。
阿里牛(57503)，收回價73元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，高槓桿近牛。
阿里牛(63198)，收回價68元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，近13元收回距離遠牛。
阿里沽(11183)，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.6倍，低面值。
阿里熊(61672)，收回價90元，行使價91.5元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
阿里熊(60043)，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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