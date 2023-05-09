【高盛推介】美團低位整固 資金趁低吸納好倉
2023年05月09日 11:51
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)周一(8日)逆市跌約1%，周二(9日)早上繼續下跌，早段低見131港元後跌幅收窄。現報133.4元，微跌約0.6%。有券商指美團將於本月底公布今年首季業績，料收入達569.8億元人民幣，按年增長23.1%；非通用會計準則下淨利潤達14.1億元人民幣，並料管理層可在首季業績交流中提供相對樂觀的次季預期。該行維持對美團「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於過去5個交易日共錄得約1,550萬元資金流入。淡倉於上周四(4日)及上周五(5日)共錄得約830萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價170元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一的美團購(14994)。活躍條款選擇可留意美團購(14872)。低面值選擇可留意美團購(15143)。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛(56348)，遠牛選擇可留意美團牛(56893)，與現價有約15及30元收回距離。
美團購(14994)，行使價150元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.5倍，行使價170元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
美團購(14872)，行使價160.1元，2023年10月26日到期，實際槓桿5.3倍，中年期活躍條款、11隻相近條款產品最高槓桿。
美團購(15143)，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.8倍，低面值。
美團牛(56348)，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團牛(56893)，收回價105元，行使價102元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
美團沽(14119)，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.5倍，活躍條款、高槓桿。
美團熊(61463)，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率12.7倍，最高槓桿近熊之一。
美團熊(53246)，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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