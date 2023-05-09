調查：亞太區女性最擔心生活成本升　僅29%覺自己適合投資

富達國際《2023年全球女性投資理財調查》發現，亞太區女性普遍擔心生活成本上漲（81%），長期經濟狀況（73%）和自身的儲蓄及投資能力（70%）。

調查結果顯示，46%亞太區女性認為自己經濟獨立，比例低於持相同看法的男性（55%），但只有36%女性對自己整體財務狀況有信心，比例明顯大幅低於持相同看法的男性（45%）。

有關退休方面，亞太區女性預計63歲退休，以女性平均壽命為85歲計算，女性退休生活將長達22年。然而，44%女性普遍認為她們的退休儲蓄只能維持少於20年，當中20%女性表示無法確定自己的退休儲蓄能維持多久。針對退休生活，42%女性對金錢和財務方面感樂觀，比例較男性為低（51%），正解釋了被問及退休儲蓄能否支撐她們整個退休生活時，僅30%女性對其儲蓄水平有信心，比例明顯低於持相同看法的男性（40%）。

女性對個人財富管理相對缺乏信心。調查指，儘管54%女性表示她們正積極管理自己的財務，但只有29%認為自己適合投資。大部分女性（68%）視現金儲蓄、定期存款和外幣等金融產品為她們退休期間的主要投資選項。此外，有21%女性表示不打算於退休後進行任何投資。

亞太區女性普遍願意主動積極了解投資的相關知識，她們相信能透過在投資及財務方面的教育（37%）、在預算方面的教育（29%），以及獲取更多財務建議或指導（28%），能協助她們實現經濟獨立及長遠財務目標。

富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕表示，調查發現女性傾向以可主動控制的方法增加退休後的收入，例如減少開支、延遲退休、增加目前儲蓄等。男性亦採取類似方法，同時更高比例透過投資來滿足退休後收入的需求。

陳補充指，每月擁有穩定收入是香港（80%）及亞太區（75%）女性作退休後投資的首要考慮因素之一，這反映到為何她們打算將大部分資產投放於現金儲蓄。然而，42%香港女性期望於退休後每年獲得5至10%的投資回報。在長期低利率環境和通脹上升將蠶食現金價值的情況下，這想法似乎不切實際。儘管近年的波動市況影響投資者信心，但以長遠的投資心態在各市場周期持續投資，是捕捉增長及收入機會的重要因素，當為退休作投資時更甚。投資者亦可考慮多元化投資，例如透過管理基金投資不同地域和資產類別，隨着時間來分散整體風險及回報。透過持續投資及多元化策略，投資者可在人生不同階段中獲得相對穩健的投資回報。