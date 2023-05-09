新加坡房租暴漲逼走外籍專業人士　香港乘機反撲？

外媒報道，新加坡住宅租金去年飆升至15年來最高，今年未有回落迹象，已令不少外籍員工吃不消，最終被迫離開，不僅造成人才流失，並可能削弱其國際競爭力，未能伺機趕過區內競爭對手香港。

報道引述一名在新加坡工作的數碼廣告公司高層表示，每月房租大增7成，正考慮是不是繼續留在新加坡工作。有新加坡地產中介預期，當地去年住宅租金漲幅達到30%，第四季的豪宅租金升幅甚至超過倫敦、紐約等國際金融中心。而今年首季住宅租金繼續上漲7.2%，與去年同期相若。他指出，新加坡4月突然「加辣」，上調外國人購買房屋稅率，進一步打擊外籍員工置業意欲，繼續租樓，或會刺激租金升勢。

根據新加坡政府統計數據，沒有永久居留權的外國人佔當地總人口的28%，其中大部分是租樓住，深受房租大漲之苦。就連聘請外國人工作的公司亦受害，因為要大增房屋津貼去留住員工。以一位在航空公司工作的馬來西亞籍助理工程師為例，每月房租已暴增50%至4,000坡元，但公司每個月的房津僅70坡元。有調查指出，約有40%在新加坡的公司抱怨，基於租金上漲，被迫每月向每名員工提供至少1,500坡元額外補助。若房租升勢持續，高達70%受訪公司準備將外籍員工移往其他地區。

然而，有人力資源界人士透露，全球經濟不景下，企業為了節省成本，大部分被派駐在新加坡的外籍員工都沒有房租津貼。即使是取得補助的企業高層，金額只是每月房租的3至4成左右，難以抵銷大漲的租金負擔。不少高層管理人員一聽到要去新加坡工作，很多都要求更多的房租補貼，而不是股票分紅。有些公司甚至已經把外籍員工轉移到吉隆坡或曼谷等，日常開銷較低的城市，並利用遠程方式來完成工作任務。