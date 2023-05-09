北部都會區11幅房屋用地申請提高發展密度

本港北部都會區重點拓展之一的元朗洪水橋/廈村新發展區，政府向城市規劃委員會遞交申提高區內共11幅公營及私營房屋用地的發展密度，以及放寬部分建築物高度限制，令該區第二期發展可增至提供共26,862伙住宅單位，較原先額外增加5,210伙供應。

上述地皮坐落於元朗丈量約份第124約及第125約多個地段等，以及屯門丈量約份第130約多個地段等，地皮被劃作住宅甲類(2)、住宅甲類(3)及道路等用途，有9幅公營房屋用地位於未來洪水橋車站兩邊，另外兩幅私宅地皮位於屏廈路。

當中9幅公營房屋用地，地盤面積共約2,009,418方呎，佔約265,155方呎為政府地皮，而私營房屋用地面積共約302,614方呎，佔約6,975方呎為政府地，

是次擬議略為提高該批地皮的地積比率，公屋用地由5.5倍或6倍，提高至6.8倍，私宅地皮則由6倍，提升至6.5倍。同時，亦放寬4幅公營房屋用地及1幢私樓用地高度限制由最高主水平以上 120至160米，提高至135至175米。

上述修訂後，將合共提供51幢樓高35至51層的樓宇，其中，公營單位量佔約24,267伙，私宅有2,595伙，車位合共約4,918個，。

料為該發展區第二期額外提供約4,970個公營單位與約240伙私宅單位。

此外，也建議公營用地的第3層或最低3層作非住用用途，包括商店及服務行業、食肆、學校及辦公室等用途。上述整項發展將於2030及2031年起陸續落成。