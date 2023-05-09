道指期貨挫80點 油價跌1%
2023年05月09日 16:18
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美匯指數報101.3；港匯見7.8478；離岸人民幣(CNH)報6.9320；美元兌日圓報134.85；歐元處1.0980；英鎊報1.2601。金價報2,024.90美元。油價跌1%，布油報76.2美元，紐油處72.39美元。比特幣升0.34%至27,659美元。道指期貨跌80點。
港股向下，恒生指數全日收報19,867點，跌429點或2.12%，主板成交1,221.4億港元。
●內地A股三大指數向下，其中滬綜指跌37點或1.1%，收報3,357點，3,400關得復失，成交金額6,191.08億元人民幣。https://bit.ly/42grmWI
-內地4月出口以人民幣計按年增長16.8%。
-全球最大的紙漿廠向中國出貨考慮收取人民幣。
香港經濟：
●余偉文：歐美銀行危機對港影響有限，無意改變聯匯制度。
外地經濟：
●植田和男：若通脹持續達標前景轉強，將結束YCC政策。
●調查：亞太區女性最擔心生活成本升，僅29%覺自己適合投資。
●【移英注意】英國4月樓價按年增速十年最慢，按月微跌。
●新加坡房租暴漲逼走外籍專業人士，香港乘機反撲？
美國經濟：
●摩通：美股最壞日子未完，衰退風險仍大。
●聯儲官員：銀行開始收緊信貸，經濟恐陷衰退。
●耶倫據報會見巨企CEO，警告債務違約後果「災難性」。
●債王格羅斯：債務上限危機終將解決，短期國債買得過。
企業消息：
●蘋果公司發債集資逾409億元，息率高美債1.08厘。
●加密貨幣平台Bittrex聲請破產，此前遭SEC指控。
●PayPal上季多賺56%，上調全年業績指引。
●LinkedIn宣布裁員716人，關閉內地招聘應用程式。
●Trip.com夥亞馬遜網絡服務，提升線上旅遊供應商服務。