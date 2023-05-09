金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告

香港金融管理局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告，旨在推動應用網絡分析技術，加強銀行反洗錢系統應對詐騙及其他金融罪行的能力。

金管局將繼續與銀行及其他持份者緊密合作，共同引入創新方法，以減少及防止詐騙及金融罪行招致的損失。

此報告重點介紹了把情報主導的分析工具和以規則為基礎的監察系統結合的潛力，這將有助銀行加強在防止、偵測及阻截金融罪行方面的打擊詐騙工作。報告亦分享了相關銀行在採用此項技術的經驗、提供實用的見解及專家觀點，有助業界探索及採納網絡分析科技。

銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」（情報工作組）獲取更多情報，加上應用網絡分析工具，促使銀行在2022年根據情報提交的可疑交易報告數目較2021年上升319%，因而被凍結或充公的犯罪得益增加113%。

金管局總裁余偉文表示，防範及偵測詐騙活動，是金管局與銀行及執法機構等所有持份者的共同目標及優先工作。透過各方的緊密合作，將提升數據及科技應用，打擊騙徒及犯罪分子濫用金融系統，維繫本港銀行體系的安全及效率。這項重要的工作是金管局持續推動銀行採用合規科技策略的其中部分，以提高銀行反洗錢系統的成效，並減少詐騙活動及其他金融罪行招致的損失。

在「金融科技2025」策略下，金管局將繼續支持創新及鼓勵銀行採用合規科技，共同應對詐騙活動，包括與數碼港合辦另一次「反洗錢合規科技實驗室」，屆時所有零售銀行均會參與，深入探討打擊詐騙工作的科技及數據要求。