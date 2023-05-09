【收市開Show】中字頭股份散水　大市恐再尋底？

港股連升3日後，周二(9日)略為低開44點，午後隨A股轉跌而跌勢加劇，最多曾跌過479點，插穿兩萬大關。恒指收報19,867點，跌429點。港股恐進一步尋底？

有傳上交所計劃本周四(11日)舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」交流會，並於下周發行中證國新央企股東回報ETF。一眾相關中字頭及中資股份早段曾再炒上，但大部分午後隨A股轉跌，成為跌市元兇。中國特色估值體系概念的炒風已完？何解突然集體散水？該消息今日亦帶動券商股炒上，但收市亦升少截，仲撈唔撈貨？

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