【收市開Show】中字頭股份散水 大市恐再尋底？
2023年05月09日 16:46
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港股連升3日後，周二(9日)略為低開44點，午後隨A股轉跌而跌勢加劇，最多曾跌過479點，插穿兩萬大關。恒指收報19,867點，跌429點。港股恐進一步尋底？
有傳上交所計劃本周四(11日)舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」交流會，並於下周發行中證國新央企股東回報ETF。一眾相關中字頭及中資股份早段曾再炒上，但大部分午後隨A股轉跌，成為跌市元兇。中國特色估值體系概念的炒風已完？何解突然集體散水？該消息今日亦帶動券商股炒上，但收市亦升少截，仲撈唔撈貨？
三桶油近期亦因中國特色估值體系概念炒上，今早股價齊創下52周新高，惟其後回落，收市僅中國石油股份(00857)靠穩，其餘兩隻轉跌。受加拿大野火至石油供應中斷，以及燃料需求向好的迹象扶助下，油價連跌三周後明顯反彈，隔晚紐約期油收升2.6%，報每桶73.16美元。油價反彈仲撐唔撐得住三桶油股價？
比亞迪(01211)早前再遭股神減持196萬股，持股比例由10.05%降至9.87%，每股平均作價235.64元，套現逾4.6億元，今日仍然捱沽，市場已經消化咗股神減持消息？
吉利(00175)4月總銷量為11.36萬部，按年升約58%，但集團今年總生產目標165萬輛，今年首4個月只累銷43.6萬輛，銷量追唔上就係限制股價升幅嘅原因？
跌市下公用股受追捧，香港中華煤氣(00003)逆市彈6%，為表現最好藍籌，仲有幾大上望空間？
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