報告：亞洲投資者波動市下偏向重視風險規避

福萊國際傳播諮詢公司發表《2023年亞洲資產管理的未來》研究報告顯示，亞洲投資者在近期市場波動的情況下愈趨重視風險規避，並銳意分散投資以加強投資組合的韌性。南韓（34%）及內地（29%）的投資者更重視規避風險，並傾向將資金投放至避險產品；相比亞太區其他市場，香港的投資者（31%）更願意將部分資金投資較高風險的金融產品。

調查顯示，50%亞洲投資者視通脹及滯脹為2023年最大的金融風險，促使他們分散投資，藉以建立更具韌性的投資組合。儘管股票基金（67%）及固定收益產品（56%）仍然是亞洲投資者的主要投資類別，但去年曾買賣或投資股票基金的投資者人數已較前一年下滑10個百分點。

另一邊廂，為數眾多的亞洲投資者指去年曾買賣或投資虛擬貨幣及其他數碼資產（52%亞洲投資者、中國內地除外）及私募基金（28%）。此外，接近一半（47%）亞洲區投資者表示他們曾利用ChatGPT或其他人工智能工具獲取投資指引及建議，但其中54%的受訪者指ChatGPT對投資決策並無幫助。

調查結果又發現，投資業績（94%）及可信度（93%）仍然是亞太區投資者挑選資產管理公司時優先考慮的兩項準則。他們亦非常重視資產管理公司在環境、社會及治理（ESG）方面的承諾（82%），反映ESG是大部分亞太區投資者在進行投資決策時的核心及重要元素。另外，受訪者期望優質的資產管理公司能達到與顧客坦誠溝通（90%）、穩健的風險管理（89%）及具透明度的收費披露（89%）等質素。

福萊國際亞太區金融及專業服務主管余奧倫表示，鑑於過去一年環球資本市場動盪不穩，注意到投資者更熱衷於投資私募基金、另類投資產品甚至半流動投資產品，反映資產管理公司應投放更多資源推出多元化及創新的產品，以滿足客戶需求。

亞洲區的投資者對新興行業表現出濃厚興趣。調查發現，一半的受訪者（50%）在未來12個月最感興趣投資於人工智能板塊，其次為網絡及科技板塊（40%）以及生物科技及醫療板塊（38%）。另外，亞洲投資者今年亦密切留意ESG相關（34%）及虛擬貨幣（29%）等投資機會。