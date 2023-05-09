長實斥48億收購英房地產信託Civitas　較上周五溢價44.4%

長江實業集團特別項目總監趙汝成回應指，Civitas Social Housing PLC具備穩健收入及可靠回報的特質，既符合長江實業的投資準則，亦可擴充集團之環球房地產資產組合。過去多年，Civitas Social Housing PLC 建立了良好往績，與英國多個地方政府機構(Local Authorities)、護理機構，以及房屋協會合作無間。Civitas Social Housing PLC 促進提供社區護理範疇，為英國 National Health Service(NHS)減輕壓力，甚具意義。

Civitas Social Housing PLC為一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋(Specialist Supported Housing)及家居護理房屋(Residential Care Houses)，專門為18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題之成年人提供住所，在其所處社區為他們提供最佳的生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國，專業支援房屋的住房和護理費用乃由政府100%全數承擔。