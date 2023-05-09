集友加P息0.25厘　中原按揭：中小型銀行資金成本壓力增

集友銀行明日起加最優惠利率(P)至5.875厘，加幅0.25厘，高於其他銀行的0.125厘。中原按揭董事總經理王美鳳認為，拆息高於按息尤其反映中小型銀行資金成本壓力增加，但個別銀行加P幅度不同未會對樓市構成影響。

她解釋，大中小型銀行的存款基礎有很大分別，當息率向上及拆息上升，中小型銀行的資金成本壓力往往相對較大，與樓按相關的1個月港元拆息升至周二(5月9日)3.77厘，連升14個工作天，1個月拆息已明顯高於市場主流按息3.5%，尤其反映中小型銀行之資金成本出現上升壓力，因此有個別銀行加P的幅度大於市場其他銀行。

她續指，大型銀行於5月4日將P上調0.125厘，截至現時佔相當大部分銀行已相繼跟隨同步將P上調0.125厘，相信個別銀行加P幅度不同未會對樓市構成影響。

回顧以往，巿場亦曾出現銀行加P幅度不一的情況，例如華僑永亨銀行在2018年跟隨大行加P時，上調0.25厘至5.5厘，高於其他銀行的0.125厘。而在過往2004年至2006年加息周期，亦曾出現銀行加P幅度不一的情況，發展至現時市場上共有四個最優惠利率P(截至現時為：5.75%；5.875%；6%；6.125%)。

故王美鳳提醒，用家在計算按揭息率時須留意銀行的最優惠利率P是處於甚麼水平，才可計出實質按揭息率。