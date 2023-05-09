經絡：中小型銀行加息0.25厘或屬個別例子

市傳有中小型銀行宣布加息0.25厘，高於其他銀行加息幅度0.125厘，並於5月10日即時生效。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自上周四(4日)美國聯儲議息會議宣布加息0.25厘後，多間銀行已先後陸續跟隨加最優惠利率（P）0.125厘。而是次有中小型銀行「不跟大隊」加息0.25厘，相信是因近月拆息一直攀升及該行自身資金成本壓力較大所致。

銀行1個月拆息（HIBOR）周二(9日)報3.77%，連升14個工作天，創自今年1月4日（3.86%）後即逾4個月的新高，另外本港銀行結餘亦已降至約454億港元。

曹預料，HIBOR將有上升壓力，將挑戰4厘以上水平，並會維持於高水平一段時間。而現時HIBOR已高於銀行一般新造H按封頂息率，該中小型銀行或預視HIBOR將繼續高於Ｈ按封頂息率一段時間，在資金成本壓力下，而決定加息0.25厘。

他認為，是次該中小型銀行加息0.25厘或屬個別例子，事實上過去加息周期亦曾出現銀行之間「不同步加息」的情況，曹相信當HIBOR維持於高水平一段時間，其他銀行根據自身資金成本下，仍有條件於下次議息會議追加P。

假設貸款額500萬元、年期為30年，該中小型銀行未加息前（P為5.625%），H按封頂息率為P-2.25%＝3.375%，每月供款為22,105元，壓力測試為46,664元。加息0.25厘後（P為5.875%），H按封頂息率增至3.625%，每月供款增加698元（3.2%）至22,803元，壓力測試增加1,307元（2.8%）至47,971元。