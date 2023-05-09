報告：2018至19年購入一手開放式戶平均蝕幅擴大至11.3%

近年一手購入的開放式單位二手轉售蝕幅上升。中原地產研究部統計報告指出，以平均帳面蝕讓幅度計，2016至2017年購入的開放式單位，其轉售平均蝕讓幅度最低，錄約6.8%，最高為四房或以上，錄約11.6%。不過，2018至2019年購入的開放式戶蝕讓幅度就擴大至約11.3%，增加約4.5個百分點，蝕讓幅度的升幅是各類戶型中最多。同期計四房或以上的蝕讓幅度只增加約2個百分點至13.6%，增幅相對較少。

至於，2016至2017年購入的一手中小型單位蝕讓宗數所佔比例均少於一成，其中，開放式、一房戶及兩房戶分別佔約9%、約3%及約7%，不過，2018至2019年購入的開放式單位蝕讓比例上調至約45%，顯著增加36個百分點。兩個時段購入的四房或以上單位蝕讓比例均為最高，分別錄約33%及約63%，比例上升約30個百分點，惟升幅卻較開放式為少。

另外，一手私人住宅戶型愈小，二手轉售比例愈高。該行研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取2016年至2019年首次推出的一手新盤統計，整體合共售出約56,529單位，當中，有約11%出現二手轉售。而按戶型計，開放式單位二手轉售宗數比例最高，佔約16%，其次為一房戶，錄約14%。四房或以上的轉售宗數比例最低，只約6%。

至於，2016至2017年購入新盤的整體二手轉售比例約18%，不過，2018至2019年購入的二手轉讓僅達約5%，低出約13個百分點。楊指，早年樓價相對較低，二手獲利空間較大，惟其後樓價向上，獲利空間收窄，以致轉售比例大幅下降。另外，2016至2017年購入的開放式單位轉售比例高達31%，但2018至2019年購入的急跌至只有約5%，兩個時段相差26個百分點，是5種房型中減幅最大。