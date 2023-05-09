何文田站新盤示範單位曝光　白石角項目周六推售183伙

一手市場氣氛升溫，何文田站新盤示範單位於周二(9日)曝光，並部署周內開價。大埔白石角項目落實周六發售183伙。

●何文田站瑜一三房示範單位曝光

華懋集團發展的何文田站瑜一，項目第1A期瑜一•天海推出在即，最新開放示範單位供傳媒預覽，是次設有經改動及交樓標準的三房連套房示範單位，均參照第1B座18樓A室搭建。集團銷售總監封海倫表示，示範單位將於本周末(13日)開放予公眾參觀，計劃周內開價並最快於下周發售，首張價單推出不少於90伙。

她續稱，考慮到過往項目的三房連儲物室戶型均率先沽清，故首批單位將會提供該類戶型。至於實用面積逾900方呎的向南單位，則會以招標形式推出。至於瑜一第1B期及第1C期推出至今售出共347伙，套現逾59億港元。

●大埔白石角University Hill第2B期周六賣183伙

●啟德天瀧未有計劃加推

發展商表示，該盤銷情不俗，買家當中有五成計劃購入作投資，其餘則打算自用。同時，沽出單位中，亦有約2至3伙的買家具有內地背景。

●沙田星凱‧堤岸三房售逾1,400萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(9日)以逾1400萬元沽出三房戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述最新沽出為5座21樓D室，實用面積676方呎，享開揚城門河景，以1,450.6萬元成交，呎價21,427元。他續指，該盤開售至今累售898伙，套現逾92億元，平均呎價20,346元。

●馬鞍山Silversands特色戶兩房售1,123萬元

●長沙灣The Campton999萬元沽出最後1伙 套現逾41億元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周二(9日)售出全盤最後1伙，以999.4萬元賣出25樓L室，為實用面積466方呎的兩房戶，呎價約21,446元。該公司執行董事兼副總經理周銘禧表示，項目全數單位已經售出，合共套現逾41億元。

●上環CAINE HILL連沽兩伙 一房呎價33,930元

●啟德THE HENLEY I一房售1,033萬元