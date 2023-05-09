何文田站新盤示範單位曝光 白石角項目周六推售183伙
2023年05月09日 20:27
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一手市場氣氛升溫，何文田站新盤示範單位於周二(9日)曝光，並部署周內開價。大埔白石角項目落實周六發售183伙。
●何文田站瑜一三房示範單位曝光
華懋集團發展的何文田站瑜一，項目第1A期瑜一•天海推出在即，最新開放示範單位供傳媒預覽，是次設有經改動及交樓標準的三房連套房示範單位，均參照第1B座18樓A室搭建。集團銷售總監封海倫表示，示範單位將於本周末(13日)開放予公眾參觀，計劃周內開價並最快於下周發售，首張價單推出不少於90伙。
她續稱，考慮到過往項目的三房連儲物室戶型均率先沽清，故首批單位將會提供該類戶型。至於實用面積逾900方呎的向南單位，則會以招標形式推出。至於瑜一第1B期及第1C期推出至今售出共347伙，套現逾59億港元。
●大埔白石角University Hill第2B期周六賣183伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周二(9日)公布已上載銷售安排，落實周六(13日)首輪發售183伙。新地代理總經理胡致遠表示，項目首輪分別以價單形式出售160伙及招標發售23伙。首輪以價單出售單位涵蓋開放式戶至三房戶，折實價由332.55萬至約1,007.04萬元，折實呎價介乎13,112至19,117元，折實平均呎價約15,989元。按定價計，該批單位市值約11億元。
●啟德天瀧未有計劃加推
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(8日)招標售出10伙，吸金近4.2億港元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝於周二(9日)表示，現時正研究其他標書，涉及三房、四房及大手客，亦有準買家查詢項目其他座數，惟尚未有計劃加推。
發展商表示，該盤銷情不俗，買家當中有五成計劃購入作投資，其餘則打算自用。同時，沽出單位中，亦有約2至3伙的買家具有內地背景。
●沙田星凱‧堤岸三房售逾1,400萬元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(9日)以逾1400萬元沽出三房戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述最新沽出為5座21樓D室，實用面積676方呎，享開揚城門河景，以1,450.6萬元成交，呎價21,427元。他續指，該盤開售至今累售898伙，套現逾92億元，平均呎價20,346元。
●馬鞍山Silversands特色戶兩房售1,123萬元
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，最新以1,123.46萬元售出平台特色戶，為5A座地下A室，實用面積452方呎兩房間隔，連180平台， 呎價約24,855元。
●長沙灣The Campton999萬元沽出最後1伙 套現逾41億元
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周二(9日)售出全盤最後1伙，以999.4萬元賣出25樓L室，為實用面積466方呎的兩房戶，呎價約21,446元。該公司執行董事兼副總經理周銘禧表示，項目全數單位已經售出，合共套現逾41億元。
●上環CAINE HILL連沽兩伙 一房呎價33,930元
恒基地產(00012)上環CAINE HILL於周二(9日)連沽兩伙，共涉1,914.78萬元。其中，29樓A室為實用面積289方呎的一房戶，以980.58萬元成交，呎價約33,930元。
●啟德THE HENLEY I一房售1,033萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I，最新售出2座36樓G室，實用面積380方呎的一房，以1,033.98萬元成交，呎價為27,210元。