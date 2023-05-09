深井海景樓王連車位累劈170萬沽　低估價12%

二手樓市淡靜，樓價隨時再跌過，業主恐錯失出貨機會，積極減價吸客，深井縉皇居海景樓王，累減170萬元沽，連車位成交價860萬元，低估價約12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻表示，鰂魚涌南豐新邨4座低層E室，實用面積約517方呎，三房間隔，望市景叫價約748萬元放售，近期逐步下調叫價，議價後累減約50萬元，以698萬元成交，呎價約13,501元，屋苑現時有約51個放盤，入場費730萬元起。

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新界區

●晉誠地產胡卓輝稱，深井縉皇居2座中層B室，實用面積約653方呎，望海景，去年4月連車位開價1,030萬元，放盤約1年，累減170萬元，獲外區客以860萬元購入，呎價約13,170元，低市價約5%，較銀行網上估價達979萬元，更低約12%。

●中原柯勇表示，將軍澳日出康城MONTARA第2B座低層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，設開放式廚房，以760萬元易手，呎價約16,889元，原業主於2019年5月以709萬元買入，持貨剛4年帳面獲利51萬元。

●香港置業莊家豪指，將軍澳日出康城首都5座左翼高層B室，實用面積約840方呎，套四房連工人房間隔，望山景，以1,280萬元放盤約4個月後，減價約212萬元，減幅約16.6%，區內首置客終以約1,068萬元購入，呎價約12,714元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山觀瀾雅軒3座中層B室，實用面積約933方呎，三房間隔，享海景，物業放盤兩個月，叫價1,430萬元，獲買家以1,373.8萬元連車位承接，呎價約14,725元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋富安花園錄5月首宗買賣，屋苑6座中層G室，實用面積約591方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約560萬元，議價後以545萬元易手，呎價約9,222元，新買家為用家。

●中原黎宗文指，大圍區5月暫錄約4宗二手買賣，薈蕎1翼高層D1室，實用面積約399方呎，一房連儲物房間隔，開價約680萬元，日前議價後以640萬元易手，呎價約16,040元，新買家為用家，原業主於2018年以755萬元購入，持貨約5年帳蝕約115萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑2座高層A室，實用面積約588方呎，兩房間隔，望山景，放盤時叫價760萬元，累減117萬元，未補價第二市場以643萬元成交，減幅約15.4%，呎價約10,935元。

●中原王勤學稱，元朗區5月暫錄得22宗二手買賣，按月跌約21%，錦田北峻巒1A期11A座中層A室，實用面積約583方呎，兩房間隔，叫價720萬元，以719.8萬元易手，呎價約12,346元，原業主持貨將近4年，帳面蝕18.2萬元，貶值約2.5%。

●祥益黃慶德指，屯門新屯門中心8座高層B室，實用面積約462方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，見單位附設裝修，最終以505萬元購入自用，呎價約10,931元。

●世紀21天生置業李嘉威表示，屯門瑜翠園7座低層C室，實用面積約686方呎，三房間隔，望內園景，叫價650萬元，放盤兩個月，獲換樓客洽購，累減70萬元，終以580萬元連車位成交，減幅約10.8%，呎價約8,455元。

●美聯陸家民指，屯門叠茵庭3座頂層連天台特色戶，實用面積約389方呎，兩房設計，以594.4萬元出售，呎價約15,280元，自去年6月以來屋苑成交呎價重上15,000元以上，與歷史高位只相差約3%。

●美聯柯志東稱，荃灣綠楊新邨Q座頂層戶，實用面積約445方呎，套兩房設計，去年以720萬元放售，及後多次下調叫價，終累減60萬元或逾8%，以660萬元沽出，呎價約14,831元，原業主於1984年底以32.3萬元購入，持約39年帳面獲利約627.7萬元。

●中原曾日昇表示，房協青衣綠悠雅苑1座中層C室，實用面積約449方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價520萬元，放盤約半個月，減價34萬元，獲白居二客以486萬元購入，呎價約10,824元。

●利嘉閣劉俊傑透露，東涌東環3B座低層7室，實用面積約461方呎，兩房間隔，望內園景，同時吸引數組買家洽購，原業主考慮了兩天，最後以668萬元成交，呎價約14,490元，單位於2020年以613萬元購入，持貨剛滿3年帳面賺約55萬元，式升值約9%。

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