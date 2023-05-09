【美元失勢】巴西紙漿商賣貨予中國客　擬收人民幣結算

內地官媒早前已發文指出，近年人民幣國際化的進程明顯加快，「朋友圈」不斷擴容。最新有全球最大紙漿生產商Suzano也加入這圈，正考慮向內地出售產品時，以收取人民幣為結算貨幣，放棄利用美元交易，顯示美元正在失去在商品市場中的主導地位。

總部在巴西的Suzano在全球逾80個國家擁有廠房或辦公室，其行政總裁Walter Schalka表示，不少規模較小的中國客戶都要求用人民幣交易，目前中國是Suzano最大的市場，佔其紙漿銷售額的43%。他續稱，美國和中國的關係愈趨緊張，是公司的主要擔憂，因可能會長期抑制紙漿的需求及價格。他又指，人民幣的重要性與日俱增，美元的重要性會降低，不過他亦承認人民幣的「重大轉變」目前還未出現，至今尚無大量轉換至人民幣的趨勢。

深廣冀引進中東資金

英國媒體亦指出，去年俄烏戰爭爆發後，中國已為未來可能發生的地緣政治風險做好準備，包括增加使用人民幣進行貨幣貿易、開發替代美元的支付和結算系統，希望獲得地緣政治衝突的經濟緩衝、加強對全球金融動盪的避險能力，亦希望增加抵禦美元制裁的能力，以及增強自身勢力範圍。藉由增加人民幣在跨境貿易結算和投資的使用，減少對美元的依賴，同時將匯率風險和美元流動性不足引發的問題減到最低。

中國亦積極拉攏其他國家「去美元化」，除了俄羅斯外，中國和巴西、阿根廷等近月亦達成協議，將停止使用美元去支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。與此同時，地緣政治風險亦促使中國轉向增持黃金資產，國家外匯管理局資料顯示，中國4月黃金儲備量續增8.09公噸，累計達2,076公噸。

另外，外媒報道指，深圳及廣州等地方政府官員日前跟卡塔爾投資局、沙特主權基金子公司，以及阿布扎比投資局等舉行高層會議，期望引進資金，促進內地經濟發展，投資範圍包括對生物科技、新能源、基礎建設及建築行業等領域。