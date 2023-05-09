二手蝕本個案月飆4成　帝峯5年貶18%　天鑄4載帳輸500萬

近期二手樓市顯著轉靜，業主蝕本出貨個案增，5月已暫錄至少28宗同類個案，按月同期飆升約40%。其中，西南九龍帝峯‧皇殿開放式戶剛以693萬元易手，約5年帳面大幅貶值約18.5%。

綜合市場資料，4月共錄至少96宗低於購入價的二手轉讓，期內樓價蒸發近7,000萬元，當中佔約41%的原業主於2019年購入單位。分區方面，屯門佔約18宗，其次元朗亦錄約9宗。

踏入5月買賣成交量比4月更淡靜，部分業主恐樓價再次下跌，願意蝕賣情況再趨普遍。利嘉閣徐錦榮表示，上述帝峯‧皇殿7座低層D室，實用面積約333方呎，連約169方呎平台，叫價約710萬元，累減約17萬元沽，呎價約20,811元。原業主2018年以850萬元購入，帳面虧損約157萬元。市傳單位購入時需付15%辣招稅，料實際損失金額更大。

早前低開的何文田新盤再推新一期，區內二手市受壓。市場消息稱，天鑄5座一個中高單位，實用面積約1,221方呎，開價4,200萬元，市傳減至3,960萬元售出，呎價約32,432元，單位約4年帳面貶值逾500萬元或約12%。

荔枝角美孚新邨「再蝕過」。美聯吳志輝稱，該盤1期百老匯街5號中層A室，實用面積約719方呎，以865萬元售出，呎價約12,031元，原業主持貨約3年帳面蝕75萬元。

第一城低層戶5球有找

另一個細價藍籌盤沙田第一城再錄「5球」以下成交。該行黃錦瀚指，屋苑46座中低層B室，實用面積約284方呎，成交價480萬元，呎價約16,901元。業主擴大劈幅。

此外，中原報告指，2018至2019年購入的一手開放式戶，其二手轉售平均蝕幅達約11.3%，同期蝕讓宗數比例更佔約45%。