陳樂怡：華潤電力受惠炭價回落　具國企改革概念

美國4月非農就業數據遠超預期，工資增長依然強勁，料拖慢通脹回落速度，限制聯儲局轉向的空間。部分投行表示，市場對於減息預期過於進取，或會帶動重新定價。投資者緊盯本周公布的美國4月通脹數據，預測核心CPI按年增速將會放緩至5.4%，較3月的5.6%回落0.2個百分點。港股大市成交偏淡，資金集中於中特估股份。央企ETF下周正式開售，資金事前積極部署，後續留意中特估主題能否繼續維持強勢。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)