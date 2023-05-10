陳樂怡：華潤電力受惠炭價回落 具國企改革概念
2023年05月10日 07:00
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美國4月非農就業數據遠超預期，工資增長依然強勁，料拖慢通脹回落速度，限制聯儲局轉向的空間。部分投行表示，市場對於減息預期過於進取，或會帶動重新定價。投資者緊盯本周公布的美國4月通脹數據，預測核心CPI按年增速將會放緩至5.4%，較3月的5.6%回落0.2個百分點。港股大市成交偏淡，資金集中於中特估股份。央企ETF下周正式開售，資金事前積極部署，後續留意中特估主題能否繼續維持強勢。
煤炭股近期表現突出，其中神華(01088)首季收入按年增3.7%，純利按年增長4.3%，符合市場預期。煤炭業務發揮高佔比長協定價優勢，首季綜合售價基本持平。電力業務則量價齊升。經營現金流改善，財務狀況持續穩定。另外，公司啟動收購控股股東煤礦資產，有助中長期煤炭資源增加，值得關注。
個股推介方面，華潤電力(00836)去年純利按年大增近2.3倍，電力股普遍首季盈利能力改善，預計潤電盈利走勢同樣向好。受惠於內地加大力度提高煤炭長協履行率，加上煤炭價格回落，利好火電業務利潤修復。另外，內地加快發放可再生能源補貼，而且公司準備分拆新能源業務上市，料有助支持積極裝機目標衍生的資本開支，改善現金流。現價對應預測市帳率0.93倍，高於五年平均水平。惟公司具國企改革概念，加上盈利前景改善，憧憬估值向上。向上阻力位21元，跌穿支持位16元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)