道指跌56點 油金靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.59；港匯見7.8377；離岸人民幣(CNH)報6.9235；美元兌日圓處135.25；歐元報1.0971，英鎊報1.2628。現貨金價處2,035美元。布油報77.26美元，紐油報73.51美元。比特幣升0.3%，報27,761美元。道指期貨升24點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收市報33,561點，跌56點，跌幅0.17%。標指收報4,119點，跌18點或0.46%；納指以接近全日低位收市，報12,179點，跌77點或0.63%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,888點，升21點。

●紐約期油收報每桶73.71美元，升0.55美元，升幅近0.8%。倫敦布蘭特期油收報每桶77.44美元，升0.43美元或0.6%。

●紐約期金收報每安士2,042.9美元，升9.7美元，升幅近0.5%。

●英國富時100指數長假期後偏軟，收市報7,764點，跌14點，跌幅0.18%。德國DAX指數收報15,955點，升2點或0.02%。法國CAC指數收報7,397點，跌43點或0.59%。

●沙特阿美首季少賺19%，但增加派息。

●美國能源資訊署下調今年油價預測

●二手蝕本個案月飆4成 帝峯5年貶18% 天鑄4載帳輸500萬

●樓市爆煲！近年購入納米樓蝕讓率45% 四房輸錢比例達63%

●全球首季電動車電池安裝量飆38% 寧德時代蟬聯榜首

●南韓公布《10年晶片制霸藍圖》 攻下一代晶片技術

●Switch去年銷量挫22% 任天堂調低今年純利預測

●【美元失勢】巴西紙漿商賣貨予中國客 擬收人民幣結算

●美國佛州將禁止中國人買地 料7月1日實施

●東方日報B1：華上月進口挫8% 內需堪憂

●【東方日報產評】華經濟復甦緩慢 全球景氣甚艱難